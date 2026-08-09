Cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đèo Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Ngọc

Trưa 9/8, cây gạo cao khoảng 10m trên Quốc lộ 20, qua xã Đạ Huoai, bất ngờ bật gốc, đổ xuống đèo Bảo Lộc trong lúc mưa gió mạnh.

Cây chắn ngang đường, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn, dẫn đến ùn tắc trên tuyến đèo. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực không có xe cộ qua lại nên không ghi nhận thương vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương, Trạm CSGT Mađaguôi phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạ Huoai, Công an xã, Công ty 886 Thành Nam (đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc) và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hoài đã huy động lực lượng, trang thiết bị để cưa cây, cắt tỉa và xử lý gốc cây bị đổ.`

Nhiều lực lượng được huy động dọn dẹp cây ngã đổ. Ảnh: Khánh Ngọc

Cùng ngày, mưa lớn gió giật làm đổ nhiều cây rừng tại 4 điểm trên đèo Bảo Lộc. Các đơn vị đã xử lý nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các lực lượng tiếp tục duy trì phân luồng, cảnh báo, kiểm soát để tránh ùn tắc.

Đèo Bảo Lộc trên Quốc lộ 20 nối huyện Đạ Huoai với TP Bảo Lộc cũ, dài khoảng 10km với nhiều khúc cua nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đông Nam Bộ với Lâm Đồng.

Các phương tiện qua khu vực đèo Bảo Lộc gặp khó khăn. Ảnh: Khánh Ngọc