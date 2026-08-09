Hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống đường khi đèo Con Ó bị sạt lở. Ảnh: Khánh Ngọc

Ngày 9/8, chính quyền xã Đạ Tẻh 3 (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục huy động nhiều lực lượng để khắc phục sạt lở trên đèo Con Ó tại Km158 Tỉnh lộ 725. Địa phương đã điều động máy xúc, máy múc và xe ben để giải phóng đất đá trên mặt đường.

Trước đó, đêm 8/8, mưa lớn kéo dài khiến đèo Con Ó xảy ra sạt lở. Hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương đổ xuống, tràn ra hơn 2/3 mặt đường, gây ùn tắc nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện hoặc người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Tuy nhiên, đất đá tràn xuống, chắn phần lớn mặt đường, khiến giao thông bị ách tắc. Các phương tiện không thể qua lại và phải chờ nhiều giờ để lực lượng chức năng khắc phục sạt lở.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở. Ảnh: Khánh Ngọc

UBND xã huy động lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cùng các phương tiện máy xúc, máy múc, xe ben khẩn trương khắc phục hiện trường. Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, bố trí người trực, hướng dẫn phương tiện và người dân lưu thông an toàn.

Sau nhiều giờ, hiện trường sạt lở được khắc phục. Ảnh: Khánh Ngọc

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3, đến sáng nay, các lực lượng tiếp tục khẩn trương vận chuyển đất đá, giải phóng mặt đường. Đến nay, hiện trường cơ bản được xử lý, giao thông qua đèo Con Ó đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.