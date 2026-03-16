Chiều 16/3, Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng, Công ty 886 Thành Nam (đơn vị bảo trì đường bộ khu vực đèo Bảo Lộc) để xử lý khối đá lớn trên đỉnh đèo Bảo Lộc.

Các đơn vị liên quan huy động nhân lực, máy móc xử lý khối đá nguy hiểm ước nặng khoảng 15 tấn. Công nhân mở đường để tiếp cận vị trí khối đá, sau đó lực lượng chuyên môn dùng thiết bị chuyên dụng cạy khối đá từ đỉnh đèo xuống phía dưới.

Trạm CSGT Mađaguôi đã huy động cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, điều tiết giao thông tại hai đầu đèo Bảo Lộc, bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Khối đá trước đây tựa vào một cây rừng. Khi cây chết và khô mục, tảng đá có nguy cơ mất ổn định.

Ngày 14/3, người dân đi rừng phát hiện khối đá chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, có nguy cơ sạt xuống đường nên đã báo cho cơ quan chức năng.