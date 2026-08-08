Chiều 8/8, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây rừng trên đèo Bảo Lộc ngã đổ.

Một số cây chắn ngang mặt đường, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện qua đèo.

Cây rừng ngã đổ, cành lá tràn ra mặt đường trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: X.N

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đạ Huoai 2 huy động công an, dân quân phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý hiện trường.

Các lực lượng dùng cưa máy, dao rựa cắt dọn cây ngã đổ, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Lực lượng dân quân cắt dọn cây rừng ngã đổ trên đèo Bảo Lộc sau mưa lớn. Ảnh: X.N

Đến khoảng 17h cùng ngày, 4 vị trí cây rừng ngã đổ trên đèo Bảo Lộc đã được xử lý, giao thông qua đèo trở lại bình thường.

Theo UBND xã Đạ Huoai 2, mưa lớn kèm gió giật cũng khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường khác của địa phương bị đổ. Lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp, xử lý các điểm bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn giao thông.