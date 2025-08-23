Tối 23/8, lãnh đạo phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, cây đa cổ thụ tại núi Thiên Bút đã bị cháy.

Khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ gốc cây đa rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn nên cây đa dường như không có khả năng hồi sinh.

Ngọn lửa bao trùm cây đa cổ thụ. Ảnh: CTV

Theo một số nhân chứng, hôm nay là mùng 1 âm lịch, nhiều người đến thắp hương dưới gốc đa. Có thể do gặp gió lớn, tàn hương bén lửa gây cháy.

Cây đa cổ thụ này đã hơn 200 năm tuổi, đường kính khoảng 4m, cao trên 20m, từ lâu được xem là biểu tượng gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Quảng Ngãi.

Thân cây đa bị lửa thiêu rụi. Ảnh: CTV

Trước đó, vào tháng 9/2021, cây từng bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Trương Quang Trọng), làm hư hỏng nhà dân và đè chết một người đi đường. Sau sự cố, cây được di dời, trồng lại tại núi Thiên Bút và hồi sinh sau nhiều năm chăm sóc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.