Khoảng 19h20 tối 16/8, tại ngã tư Ngô Quyền – Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy xe ô tô.

Theo nhân chứng, xe ô tô con màu đen đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn khiến cả khu vực náo loạn.

Xe ô tô bị cháy. Ảnh: Đ.H.

Người dân xung quanh vội vàng hô hoán, tìm cách hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH cùng Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và phân luồng giao thông.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa. Ảnh : Đ.H.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT số 1 cho biết: “May mắn vụ cháy không làm ai bị thương. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe bị thiêu rụi, hư hỏng nặng”.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.