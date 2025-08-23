Ngày 23/8, đại diện lãnh đạo Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h tại nhà của ông Nguyễn Thanh Nghị (107 đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến).

Cháy lớn tại ngôi nhà ở phường Phố Hiến. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã cử 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Viết Tân, Phó Trưởng phòng đã đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

7 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy được cứu sống. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên

Lực lượng chức năng đã trèo lên mái tôn hàng xóm để tiếp cận ban công tầng 2 của ngôi nhà và phát hiện có 7 người mắc kẹt (2 nạn nhân ở tầng 2 và 5 nạn nhân tại tầng 3).

Lực lượng chức năng đã phá cửa tầng 1 của ngôi nhà và đưa 7 người bị nạn thoát ra ngoài. Đồng thời, sơ cứu cho ông Nguyễn Thanh Nghị bị thương ở chân do đạp vào kính, bị bỏng ở vai.

Các nạn nhân của vụ cháy được sơ cứu. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu.

Đến khoảng 4h22 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Hiện trường bên trong ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên

