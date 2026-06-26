Lợi ích khi trồng cây dương xỉ trong nhà Cây dương xỉ có tán lá mềm mại, xanh quanh năm, giúp không gian sống trở nên tươi mát và gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là một trong những loại cây được đánh giá cao về khả năng hấp thụ bụi mịn, tăng độ ẩm không khí và góp phần cải thiện môi trường sống trong nhà. Ngoài giá trị thẩm mỹ, cây dương xỉ còn phù hợp để đặt tại phòng khách, phòng làm việc hoặc ban công có mái che nhờ khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ý nghĩa phong thủy của cây dương xỉ Trong phong thủy, cây dương xỉ tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nguồn năng lượng tích cực. Nhiều người tin rằng loại cây này có thể giúp thu hút may mắn, mang lại sự bình an và tạo cảm giác thư thái cho gia chủ. Với màu xanh tươi tốt quanh năm, cây dương xỉ còn được xem là biểu tượng của sức sống bền bỉ và sự ổn định.

Các loại dương xỉ phổ biến thích hợp trồng trong nhà Dương xỉ Boston (Nephrolepis exaltata 'Bostoniensis') Đây là loại dương xỉ phổ biến nhất, nổi tiếng với những tán lá dài, xanh mướt và rủ xuống duyên dáng. Dương xỉ Boston dễ chăm sóc, có khả năng thanh lọc không khí tốt và thích hợp đặt ở nhiều vị trí trong nhà. Cây dương xỉ Boston. Dương xỉ ổ rồng (Asplenium nidus) Còn được gọi là dương xỉ tổ chim, loại này có lá rộng, bóng mượt, mọc thành hình dạng giống như một chiếc tổ chim. Dương xỉ ổ rồng mang vẻ đẹp độc đáo, mạnh mẽ và rất phù hợp để làm điểm nhấn trong không gian hiện đại. Cây dương xỉ ổ rồng. Dương xỉ tóc thần vệ nữ (Adiantum raddianum) Với những chiếc lá nhỏ li ti, mềm mại và cuống lá đen bóng, dương xỉ tóc thần vệ nữ mang vẻ đẹp mong manh, tinh tế. Loại này cần độ ẩm cao hơn một chút so với các loại khác nhưng bù lại, chúng mang đến sự dịu dàng, lãng mạn cho không gian. Cây dương xỉ tóc thần vệ nữ. Dương xỉ chân thỏ (Davallia fejeensis) Loại dương xỉ này nổi bật với những thân rễ phủ lông tơ mềm mại, giống như chân thỏ, thường bò ra khỏi chậu. Dương xỉ chân thỏ mang vẻ đẹp lạ mắt và rất thích hợp để trồng trong giỏ treo. Cây dương xỉ chân thỏ.

Hướng dẫn chăm sóc cây dương xỉ trong nhà đơn giản nhất Dương xỉ là loại cây ưa bóng bán phần, không thích ánh nắng trực tiếp. Vì vậy, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ hoặc gần cửa sổ có rèm che. Cây cần độ ẩm tương đối cao nên cần tưới nước đều đặn để giữ đất luôn ẩm nhưng không bị úng. Vào mùa nắng nóng, có thể phun sương lên lá để tăng độ ẩm và giúp cây phát triển tốt hơn. Ngoài ra, nên bón phân loãng định kỳ khoảng 1–2 tháng/lần để bổ sung dinh dưỡng cho cây.