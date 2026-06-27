Giới thiệu chung về cây mai chiếu thủy Mai chiếu thủy là cây cảnh phổ biến tại Việt Nam, thường được trồng làm bonsai hoặc cây trang trí sân vườn. Cây nổi bật với thân dẻo dai, tán lá xanh quanh năm và những chùm hoa nhỏ màu trắng có hương thơm dịu nhẹ. Tên gọi "mai chiếu thủy" xuất phát từ đặc điểm hoa mọc hướng xuống đất, tạo nên vẻ đẹp thanh nhã và độc đáo.

Ý nghĩa phong thủy của cây mai chiếu thủy Trong phong thủy, mai chiếu thủy tượng trưng cho sự bền vững, ổn định và thịnh vượng. Cây có sức sống mạnh mẽ nên được xem là biểu tượng của ý chí vươn lên và sự phát triển lâu dài. Nhiều người tin rằng trồng mai chiếu thủy trong nhà hoặc sân vườn giúp thu hút may mắn, tài lộc và mang lại sự bình an cho gia đình. Đặc biệt, những cây bonsai mai chiếu thủy có dáng đẹp còn thể hiện sự sung túc và thành công của gia chủ.

Vị trí đặt cây mai chiếu thủy để tối ưu phong thủy Mai chiếu thủy phù hợp đặt ở sân trước, ban công, sân vườn hoặc khu vực gần lối đi. Đây là những vị trí giúp cây đón ánh sáng tốt, đồng thời góp phần tạo sinh khí cho không gian sống. Đối với cây bonsai mini, có thể đặt tại phòng khách hoặc khu vực làm việc có ánh sáng tự nhiên để tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác thư thái.