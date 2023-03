Chuyên gia phong thủy Tuấn Thịnh cho biết, Kim là cung mệnh đứng đầu trong ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Theo phong thủy, mệnh Kim tượng trưng cho kim loại. Bởi vậy người ta thường nói người mệnh Kim là những người cứng rắn, mạnh mẽ, có chính kiến.

Dưới đây là một số loại cây chuyên gia phong thủy Tuấn Thịnh tư vấn, sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ mệnh Kim trong phong thủy nhà ở.

Cây bạch mã hoàng tử

Cây bạch mã hoàng tử là cây cảnh mọc theo khóm, thân cây màu trắng ngà, chỉ to ngang chiếc đũa. Mỗi khóm gồm nhiều nhánh nhỏ. Lá cây khá to, tán lá rộng, xòe ra xung quanh. Dễ dàng nhận thấy lá cây này rất bóng, gân to ở giữa màu trắng xanh, tỏa ra hai bên các gân nhỏ.

Loài cây này tượng trưng cho sự may mắn.

Đây là một trong những cây cảnh hợp mệnh Kim. Loài cây này tượng trưng cho sự may mắn, thường được sử dụng để làm quà tặng trong các dịp đặc biệt như khai trương, lên chức…

Cây dây nhện

Cây dây nhện hay còn gọi là cây lan chi, là cây thân cỏ với đặc điểm nổi bật là có rất nhiều lá mọc xòe ra tứ phía. Trồng càng lâu thì cây sẽ mọc càng nhiều lá con, lâu dần sẽ thành một khóm lớn. Người mệnh Kim khi trồng cây này trong nhà, trên bàn làm việc sẽ có những thăng tiến trong công việc, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Cây dây nhện mang đến nhiều thịnh vượng cho gia chủ mệnh Kim.

Cây kim tiền

Loài cây phong thủy quen thuộc với nhiều người này có nhiều kích cỡ khác nhau. Đặc điểm dễ thấy nhất của cây kim tiền là những chiếc lá mọc xen kẽ nhau một cách khoa học trên thân, cành cây trông như những đồng tiền thờ cổ xưa. Thân cây màu trắng đục hoặc nâu tùy vào tuổi của cây và cách chăm sóc. Người ta cho rằng loài cây hợp với mệnh Kim này sẽ giúp người sở hữu làm ăn, kinh doanh phát đạt, hứng được lộc trời, tiền vào như nước.

Cây kim tiền có những chiếc lá mọc xen kẽ nhau.

Cây lan ý

Cây lan ý có tên gọi khác là cây bạch môn. Thông thường cây sẽ mọc thành bụi không quá cao, chỉ khoảng 50cm, lá mọc thấp xung quanh. Hoa cây lan ý có hình mo cau, màu trắng, chỉ có 1 cánh.

Vì hoa cây lan ý có màu trắng nên tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc của phụ nữ. Những người mệnh Kim nếu trồng cây này trong nhà, tại nơi làm việc sẽ giúp nâng cao tinh thần tích cực, đẩy lùi những căng thẳng, mệt mỏi.

Loài cây hợp mệnh Kim này có khả năng sống khá tốt, bạn có thể lựa chọn trồng thủy sinh hoặc trồng trên đất đều được.

Cây kim ngân

Cây kim ngân có đặc điểm là thân cây khá to, thường được uốn nắn thành các thể khác nhau. Lá cây dài, nhỏ và mọc thành khóm, tỏa ra xung quanh. Hoa kim ngân có màu trắng, chuyển dần sang vàng sau một thời gian. Khi trồng trong nhà hoặc tại nơi làm việc, cây kim ngân giúp ổn định, cân bằng các nguyên khí, năng lượng của bạn, cùng với đó là đem lại nhiều may mắn, tiền tài, danh vọng cho gia chủ.

Cây kim ngân giúp ổn định, cân bằng các nguyên khí, năng lượng.

Số lượng gốc cây kim ngân trong một chậu cây cũng có ý nghĩa riêng. Thông thường sẽ là 1 – 3 – 5 gốc. Một gốc tượng trưng cho sự vững chắc, kiên cường. Ba gốc lại mạng ý nghĩa “Tam Tài”, “Phúc – Lộc – Thọ”. Còn năm gốc sẽ mang thêm ý nghĩa an khang nữa. Người ta thường uốn các gốc với nhau thành một chùm như bím tóc, vừa có tính thẩm mỹ, vừa đem lại nhiều ý nghĩa tốt.

Cây trầu bà đế vương

Cây thường được trồng trong chậu đất hoặc trồng dạng thủy sinh.

Trầu bà đế vương cùng họ với cây trầu bà có thân cây nhỏ, mọc thành khóm, thường được cố định vào một cọc xốp ở giữa chậu. Lá cây rất to, hình trái tim, màu xanh, vàng hoặc đỏ nâu, mọc xòe ra xung quanh. Cây thường được trồng trong chậu đất hoặc trồng dạng thủy sinh. Loài cây này giúp người sở hữu làm ăn phát đạt, thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

