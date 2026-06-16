TPHCM:

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 6h ngày 16/6 tại công viên 23/9 (thuộc địa bàn phường Bến Thành, TPHCM).

Hiện trường cây phượng bật gốc, đổ sập trong công viên 23/9. Ảnh: TK

Vào thời điểm trên, nhiều người dân đang tản bộ, tập thể dục buổi sáng thì bất ngờ nghe tiếng động lớn. Khi quay lại quan sát, họ phát hiện một cây phượng cao khoảng 20m, đường kính thân khoảng 50cm bất ngờ bật gốc, đổ sập xuống khu vực lắp đặt xà đơn và các dụng cụ tập thể thao.

Một nhân chứng tại hiện trường bàng hoàng kể lại: "Lúc đó trời đứng gió, không hề có giông lốc. Cây cứ thế bật gốc rồi đổ sập xuống. Bình thường khu vực tập xà này rất đông, may sao đúng lúc cây đổ lại vắng người”.

Gốc và thân cây bị mục ruỗng nghiêm trọng. Ảnh: TK

Tại hiện trường, thân cây phượng nằm đổ ngang, gốc và thân cây bị mục ruỗng nghiêm trọng. May mắn, sự cố không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, công nhân đã hoàn tất việc cưa cắt cành lá, di dời thân cây bị đổ, trả lại mặt bằng cho công viên.