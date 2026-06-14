Ngày 14/6, đại diện UBND phường Tân Hưng (TPHCM) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khi cây xanh ven đường bất ngờ ngã đổ, đè trúng một phương tiện đang lưu thông.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HC

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe tải loại 3,7 tấn đang lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn (hướng từ đường Phạm Thế Hiển về cầu Tân Thuận). Khi xe vừa áp sát khu vực công viên Cầu Rạch Ông, một tiếng "rắc" lớn vang lên. Trong tích tắc, cây bồ đề cao hơn chục mét ven đường đổ ập xuống, đè thẳng lên nóc cabin xe tải.

Ngay sau tiếng động mạnh, người dân xung quanh đã hô hoán, lao vào ứng cứu. Trong khung cảnh ngổn ngang, người dân đã kịp thời hỗ trợ, đưa nam tài xế đang kẹt bên trong cabin biến dạng ra ngoài an toàn. May mắn, tài xế không bị thương tích.

Xe tải bị cây bồ đề đè lên, biến dạng. Ảnh: HC

Vụ việc gây cản trở giao thông qua khu vực đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: HC

Tại hiện trường, kính chắn gió xe tải vỡ vụn, toàn bộ phần khung và cửa cabin bị biến dạng hoàn toàn. Sự cố đổ cây giữa trưa nắng đã khiến một phần đường Trần Xuân Soạn bị phong tỏa, giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, cây này đã có tuổi đời hơn 30 năm và trước đó không hề có biểu hiện sâu mục nào ra bên ngoài.