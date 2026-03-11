Tối nay (11/3), liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 3.880 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 25.240 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 hạ 3.619 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.951 đồng/lít.

Giá xăng hạ nhiệt. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh giảm 4.247 đồng/lít, giá bán ở mức 26.470 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm 7.966 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ ở mức 24.419 đồng/lít.

Giá dầu mazut cũng giảm 5.706 đồng/kg, giá bán ở mức 19.001 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi xuống sau 4 phiên tăng mạnh liên tiếp.

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg, còn dầu diesel là 5.000 đồng một lít.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (vào tối 10/3), giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.080 đồng/lít, lên 29.120 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 1.350 đồng/lít, giá bán lên 26.570 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 480 đồng/lít, giá bán lên mức 30.710 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng tăng 3.380 đồng/kg, giá bán là 24.700 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm 2.710 đồng/lít, giá bán lẻ về mức 32.380 đồng/lít.

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành 10/3, lần đầu sau hơn 3 năm, cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg, còn dầu diesel có mức chi 5.000 đồng/lít.