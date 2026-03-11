Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ của CTCP Dầu khí Đông Phương phát sinh tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ gồm:

Xe ô tô Toyota Fortuner, BKS 65A-071.00; cổ phần/phần vốn góp của doanh nghiệp; Khoản phải thu của doanh nghiệp; Hàng tồn kho là xăng dầu.

Tuy nhiên, ngân hàng không công bố chi tiết về số lượng, giá trị của các tài sản trên.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn bao gồm nhà máy sản xuất và các quyền sử dụng đất, cụ thể:

Nhà máy sản xuất Dầu khí Đông Phương (chế biến Condensate), công suất 130.000 tấn/năm tại TP. Cần Thơ.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất diện tích 11207.5 m2 (đất khu công nghiệp, thuê trả tiền 1 lần), thời hạn thuê đất: 24/6/2059. Tọa lạc tại lô BB1, KCN BMC, TP. Cần Thơ;

Quyền sử dụng đất diện tích 1.635 m2 (đất ở đô thị 1439.1 m2) tại xã Bình Chánh, TP.HCM;

Quyền sử dụng đất diện tích 6259.6 m2 (đất ở đô thị 4074.3 m2, đất cây lâu năm 2185.3 m2). Tọa lạc tại xã Bình Chánh, TP.HCM;

Quyền sử dụng đất diện tích 6.956,5 m2 tại xã Thái Mỹ, TP.HCM;

Quyền sử dụng đất diện tích 11.795,7 m2 tại xã Thái Mỹ; TP.HCM.

Giá khởi điểm của khoản nợ được tính bằng toàn bộ dư nợ gốc, lãi và phí (nếu có) của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đông Phương tạm tính đến ngày 26/12/2025 là 1.353 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 783,676 tỷ đồng, nợ lãi là 569,695 tỷ đồng.

Dầu khí Đông Phương là doanh nghiệp có tiếng ở Cần Thơ, sở hữu nhà máy Pha chế xăng dầu Đông Phương có tổng số vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, công suất thiết kế 130.000 MT/năm, sản xuất ra các sản phẩm xăng, dầu, LPG, dung môi...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT của công ty giai đoạn trước năm 2023 được xác định là “mắt xích” quan trọng trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ông Nguyễn Thanh Tùng đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 850 tỷ đồng.