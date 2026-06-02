Khoảng 17h ngày 2/6, trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua phường Vườn Lài, TPHCM), cơn mưa dông kèm lốc xoáy mạnh đã quật ngã một cây xanh lớn, đổ chắn ngang làn ô tô.

Cùng thời điểm trên, hai ô tô lưu thông theo hướng về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phần ngọn cây đè trúng, khiến phần thân xe móp méo.

Sự cố xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn dưới mưa lớn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp nhân viên cây xanh nhanh chóng có mặt, cưa cắt cây đổ, di dời chướng ngại vật và điều tiết giao thông.

Cơn mưa lớn chiều cùng ngày cũng khiến nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM ngập cục bộ, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực 'phố Tây' Bùi Viện.

Tại đoạn từ giao lộ Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu đến đường Cống Quỳnh, nước ngập sâu khoảng 30–40cm, tràn lên cả vỉa hè.

Ngập sâu khiến hoạt động kinh doanh của nhiều hàng quán gần như tê liệt. Người dân và du khách nước ngoài chật vật lội nước di chuyển. Đến hơn 17h, tình trạng ngập tại khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa dông xảy ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ và vùng biển ngoài khơi TPHCM được dự báo tiếp tục xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh cấp 6-7 trong cơn dông.