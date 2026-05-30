Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu sau mưa lớn vào tối 30/5. Ảnh: TK

Hệ thống thoát nước nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, nước dâng cuồn cuộn khiến giao thông tại nhiều khu vực như đường Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Duy Trinh và Tỉnh lộ 43 nhanh chóng bị ùn ứ cục bộ.

Ngập trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội lúc 19h30. Ảnh: PH

Đường phố hóa thành sông sau mưa lớn, người dân phải tìm lối đi trên vỉa hè. Ảnh: PH

Tại đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), nước ngập gần hết bánh xe máy, tràn vào nhiều nhà dân hai bên đường, cô lập các hộ kinh doanh mặt tiền, đồng thời làm ngập các khu dân cư và công viên lân cận.

Quốc lộ 1K thời điểm mưa đã tạnh nhưng nước vẫn ngập lênh láng.

Tại phường Dĩ An, nước đen ngòm dâng cao tới nửa mét tại một số đoạn dốc, tạo thành những dòng chảy xiết nguy hiểm. Tình trạng này khiến nhiều tài xế xe máy loạng choạng, phương tiện bị chết máy la liệt, buộc người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập sâu.

Trước tình trạng ùn tắc cục bộ, lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT cùng người dân khơi thông hố ga để nước thoát nhanh. Ảnh: TK

Khoảng 20h, khi mưa vừa ngớt, nước trên Quốc lộ 1K vẫn rút chậm. Phát hiện các miệng cống bị rác thải làm tắc nghẽn, lực lượng CSGT phối hợp với người dân lội nước dọn dẹp, khơi thông hố ga để đẩy nhanh quá trình thoát nước.

Đến 20h30, nhiều tuyến đường ở phường Dĩ An vẫn ngập sâu. Ảnh: TK

Người dân bì bõm đẩy bộ xe để về nhà. Ảnh: TK

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trận mưa giông này được hình thành do rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm giông sét với lượng mưa có nơi vượt trên 50mm.

Người dân khi di chuyển trên đường cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp 5 đến 7.