Khoảng 16h cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại một nhà xưởng nằm giữa khu dân cư, gần giao lộ Hương Lộ 2 - Quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ xưởng sản xuất nệm. Nhiều người hô hoán, huy động bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy xưởng nệm. Ảnh: HM

Lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: TD

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp, cao su..., ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng và bao trùm toàn bộ cơ sở. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Lo ngại cháy lan sang khu dân cư và ảnh hưởng từ khói dày đặc, nhiều hộ dân xung quanh rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng triển khai vòi phun, phong tỏa nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà dân liền kề. Đồng thời, các tổ công tác sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận bên trong, kiểm tra và tìm kiếm người mắc kẹt.

Người dân sống cách hiện trường khoảng 5km vẫn có thể nhìn thấy cột khói đen từ vụ cháy. Ảnh: Huy Chương

Sau hơn một giờ triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.