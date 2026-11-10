Không khí lạnh mạnh tràn sâu, miền Bắc giảm mưa, duy trì trời rét. Trung Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất to và còn kéo dài. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã tràn khắp miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thời tiết hôm nay 10/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét 21-23 độ 16-18 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm 21-24 độ, có nơi trên 24 độ 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm 20-23 độ, có nơi trên 23 độ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, riêng TP Huế trời lạnh 21-24 độ Phía Bắc 15-18; phía Nam 19-22 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3 28-31 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 31-34 độ, có nơi trên 34 độ 23-26 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-34 độ 24-26 độ

Dự báo, trong hôm nay 10/11, không khí lạnh tiếp tục tràn sâu vào phía Nam. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, duy trì trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Miền Bắc chìm trong khối không khí lạnh, trời rét. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/11, ảnh hưởng không khí lạnh, có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, ở mức 21-23 độ.

Miền Trung vẫn mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ tối 9/11 đến ngày 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to và giông với lượng mưa 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.