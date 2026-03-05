Đứng sau cuộc gọi đó không phải là nhân viên trực ca đêm, mà là một Virtual Assistant (trợ lý ảo) hoạt động 24/7 của công ty chứng khoán. Việc tích hợp hệ thống này giúp doanh nghiệp xử lý thành công 80% truy vấn, giảm 70% thời gian chờ đợi và lấp đầy khoảng trống kiến thức của nhân sự mới.

Đây là minh chứng rõ nét trong bối cảnh thị trường đang nổ ra tranh cãi: Doanh nghiệp "đốt tiền" trả phí thuê bao hàng tháng cho trí tuệ nhân tạo (AI) hay đang thực sự hái ra lợi nhuận?

Báo cáo thị trường từ nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) cho thấy bức tranh sáng màu về bài toán chi phí. Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, khẳng định: "78% tổ chức trên toàn cầu đã sử dụng ít nhất một chức năng AI trong hoạt động kinh doanh và 50% đưa vào sản xuất thực tế. Có tới 40% doanh nghiệp báo cáo nâng cao năng suất lao động và 3/4 tổ chức đã thực sự đạt được, thậm chí vượt các mục tiêu về ROI (tỷ suất hoàn vốn)".

Tổng Giám đốc AWS Việt Nam Eric Yeo chia sẻ về xu hướng ứng dụng AI trên toàn cầu và tại Việt Nam năm 2025. Ảnh: Lan Anh

Tại Việt Nam, ông cho hay, tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI đạt mức 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 61% doanh nghiệp sử dụng AI xác nhận doanh thu tăng trưởng và 58% dự kiến tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Khối FSI (dịch vụ tài chính) hiện dẫn đầu về tốc độ chuyển đổi nhờ áp lực tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, tiếp nối là khối sản xuất và các startup game, sáng tạo nội dung.

Tối ưu chi phí và sinh lời

Hiệu quả tài chính từ AI được chia thành hai luồng rõ rệt: cắt giảm chi phí nội bộ và mở rộng tệp khách hàng để thúc đẩy doanh số.

Tại một công ty thực phẩm, quá trình xuất khẩu sang các thị trường khắt khe như Nhật Bản, Anh Quốc đòi hỏi biên dịch khối lượng lớn tài liệu để tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp HACCP hay ISO. Trước đây, hoạt động này được thực hiện bởi con người, gây tốn kém, chậm trễ và có rủi ro sai sót. Bằng cách ứng dụng công cụ Amazon Translate và mô hình ngôn ngữ LLM Claude trên nền tảng đám mây, họ đã giảm 75% thời gian dịch thuật và tiết kiệm 45% chi phí biên phiên dịch.

Đánh giá về quyết định này, ông Eric Yeo nhận định: "Doanh nghiệp không muốn dành thời gian ngồi dịch tài liệu thủ công. Tất nhiên hoạt động chính là tiếp xúc khách hàng, nâng cao chất lượng thực phẩm thay vì giải quyết các giấy tờ. AI đã giúp họ tối ưu thời gian cho những việc đó".

61% doanh nghiệp sử dụng AI xác nhận doanh thu tăng trưởng và 58% dự kiến tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Ảnh: Du Lam

Trong lĩnh vực công nghệ, dựa trên AWS Nova Act, Katalon phát triển các giải pháp kiểm thử phần mềm tích hợp AI, xây dựng toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm với AI là nền tảng cốt lõi, tích hợp xuyên suốt. Với giải pháp Katalon Scout, khách hàng của công ty giảm được 60% thời gian kiểm thử, đồng thời rút ngắn mỗi chu kỳ phát triển phần mềm tới 25 tiếng.

Ông Trần Kiến Uy, Tổng Giám đốc Katalon cho biết việc hiện diện trên AWS Marketplace cho phép các doanh nghiệp tiếp cận công cụ kiểm thử tiên tiến, từ đó tăng tốc đổi mới và nâng cao độ tin cậy của phần mềm.

Tương tự, một tập đoàn sữa trong nước đã ứng dụng học máy để giải quyết bài toán phức tạp về dự báo cung cầu. Dữ liệu từ mô hình học máy giúp hệ thống hiểu rõ nhu cầu thị trường, tối ưu hóa quy trình phân phối. Khi chuỗi cung ứng vận hành trơn tru và thời gian giao hàng được rút ngắn, lượng sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tăng lên, trực tiếp cải thiện doanh số bán ra.

Rào cản nhân lực và sự dịch chuyển đầu tư

Khi khả năng sinh lời của công nghệ đã được chứng minh, bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) là chiến lược triển khai hiệu quả.

Ông Hiếu Hoàng, Giám đốc Kiến trúc giải pháp của AWS nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn, bảo mật trong quá trình xây dựng dịch vụ. Ảnh: Lan Anh

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp e ngại rủi ro về hệ thống, tuy nhiên giới chuyên gia khẳng định đây không phải nút thắt chính. Ông Hiếu Hoàng, Giám đốc Kiến trúc giải pháp của AWS, cho biết: "An toàn bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết cốt lõi trong quá trình xây dựng, phát triển dịch vụ cũng như tư vấn cho khách hàng". Trước khi đưa ứng dụng lên môi trường sản xuất, cần phải đảm bảo an toàn, bảo mật, vận hành và hiệu quả chi phí.

Thách thức cốt lõi hiện nay nằm ở kỹ năng của đội ngũ nhân sự. Sự dịch chuyển từ AI dạng hỏi - đáp thuần túy sang kỷ nguyên Agentic AI (tác nhân AI) đòi hỏi người lao động phải thay đổi phương thức làm việc. Máy móc không tự động mang lại lợi nhuận nếu nhân sự không biết cách sử dụng.

Làm rõ quan điểm này, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam Eric Yeo nhấn mạnh: "Ngoài kỹ thuật và tài chính, một yếu tố sống còn mà các CEO quan tâm là phát triển kỹ năng và giữ chân nhân tài. Mọi công ty đều có thể mua công nghệ nhưng năng lực của đội ngũ nhân sự mới tạo ra sự khác biệt”.

Theo ông, nếu không dành thời gian phát triển nhân tài địa phương cũng như phát triển kỹ năng, sẽ không thể thúc đẩy ứng dụng AI. Từ năm 2017 đến nay, AWS đã đào tạo kỹ năng đám mây và AI cho hơn 100.000 chuyên gia Việt Nam và tiến đến trang bị kỹ năng AI tiên tiến cho mọi người.

Để tháo gỡ rào cản, ngân sách đầu tư đang được chuyển hướng mạnh mẽ sang hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng. AWS đã hỗ trợ một ngân hàng thương mại lớn tổ chức các cuộc thi hackathon nội bộ, thu hút 600 nhân viên tham gia thực hành và ứng dụng AI vào nghiệp vụ ngân hàng.

Trang bị chuyên môn về AI không còn là lựa chọn mà đang trở thành yếu tố quan trọng, quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và sức bật doanh thu. Khi một cuộc gọi lúc rạng sáng vẫn được phản hồi kịp thời, đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là dấu hiệu cho thấy AI đang âm thầm thay đổi cách doanh nghiệp Việt vận hành và phục vụ khách hàng.