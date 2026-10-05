Người hâm mộ Malaysia không khỏi vui mừng sau khi đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Việt Nam để giành hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Malaysia đã khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Việt Nam trong trận tranh hạng Ba, qua đó mang về niềm vui lớn cho người hâm mộ. Bàn thắng duy nhất của Fergus Tierney ở phút 62 giúp "Harimau Malaya” lần đầu thắng tuyển Việt Nam sau 12 năm.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều CĐV Malaysia bày tỏ sự phấn khích trên các diễn đàn bóng đá. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, người hâm mộ nước này cũng dành sự tôn trọng cho màn trình diễn của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup - Ảnh: V.A

Một CĐV Malaysia chia sẻ: "Không phải một chiến thắng dễ dàng. Tuyển Việt Nam vẫn là đối thủ rất mạnh, vì vậy kết quả này thực sự đáng tự hào. Chúc mừng toàn đội Malaysia.”

Một người hâm mộ khác dành lời khen cho người hùng Tierney: "Tierney đúng là siêu dự bị. Chỉ cần một khoảnh khắc, cậu ấy có thể tạo ra khác biệt. Toàn đội đã chiến đấu rất tốt.”

Một ý kiến khác nhận xét: "Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn. Malaysia phòng ngự tập trung và tận dụng tốt cơ hội của mình. Đây là chiến thắng rất đáng khích lệ.”

Trong khi đó, một CĐV hướng tới tương lai: "Không thể vào chung kết vẫn là điều đáng tiếc, nhưng khép lại giải bằng chiến thắng trước Việt Nam là tín hiệu tích cực. Hy vọng Malaysia sẽ tiếp tục tiến bộ.”

Một người hâm mộ khác nhấn mạnh: "Đánh bại tuyển Việt Nam luôn có ý nghĩa đặc biệt. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời trong một trận đấu rất căng thẳng.”

Một bình luận cuối cùng cũng dành lời khen cho hàng thủ Malaysia: "Điều quan trọng nhất hôm nay là sự kỷ luật. Các cầu thủ đã phòng ngự chắc chắn và không cho Việt Nam nhiều khoảng trống.”

Trận đấu diễn ra giằng co trong phần lớn thời gian. Đình Bắc và các đồng đội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước, thậm chí có hai tình huống VAR được kiểm tra liên quan đến khả năng hưởng phạt đền, nhưng không có quyết định thay đổi.

Chiến thắng 1-0 giúp Malaysia giành vị trí thứ ba FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi ĐT Việt Nam khép lại giải đấu ở hạng tư sau hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia.

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