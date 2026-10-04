VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kênh sóng phát trực tiếp trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia vs Thái Lan mới nhất.

Trận Indonesia vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

Được biết, trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và MyTV. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài này.

Chủ nhà Indonesia và Thái Lan là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có phong độ ấn tượng nhất giải, đồng thời là màn tranh ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á trong lần đầu tiên giải đấu được FIFA tổ chức.

Indonesia bước vào trận chung kết với sự tự tin lớn sau hành trình ấn tượng tại vòng bảng. Đội bóng xứ vạn đảo vượt qua vòng bảng bằng chiến thắng đậm 9-2 trước Bangladesh, qua đó giành ngôi đầu bảng A nhờ hơn Malaysia về chỉ số phụ. Lối chơi giàu tốc độ, khả năng pressing mạnh mẽ cùng hàng công hiệu quả là điểm mạnh của Indonesia.

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục chứng minh vị thế của một thế lực hàng đầu khu vực. Dù bất ngờ thất bại trước Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng, “Voi chiến” vẫn giành quyền vào chung kết nhờ thành tích tốt trước đó. Họ sở hữu lối chơi kiểm soát bóng chắc chắn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Trận chung kết diễn ra trên sân Gelora Bung Karno, nơi Indonesia nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả nhà. Đây có thể là lợi thế lớn giúp đội bóng áo đỏ trắng gây sức ép lên Thái Lan.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng là đối thủ giàu bản lĩnh với nhiều lần đăng quang ở các giải đấu khu vực. Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Thái Lan hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng, nơi những khoảnh khắc quyết định có thể định đoạt chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Thái Lan

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James.

Thái Lan: Patiwat Khammai; Suphanan Bureerat, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sairiya, Nicholas Mickelson; Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee; Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin, Teerasak Poeiphimai; Jude Soonsup-Bell.

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