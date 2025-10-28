Smember là tên gọi cho khách hàng thân thiết thường mua sắm tại CellphoneS. Hệ thống mang đến nhiều quyền lợi và ưu đãi tích điểm, nhằm tri ân khách hàng thành viên trong những lần mua sắm tiếp theo.

Để mở rộng phạm vi tiếp cận tệp khách hàng doanh nghiệp, cũng như triển khai thêm hạng thành viên mới, CellphoneS sắp ra mắt thêm hạng thành viên S-Business (B2B), gồm nhiều chính sách ưu đãi chiết khấu, giảm giá dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chương trình áp dụng cho cá nhân/ Chuyên viên mua hàng thuộc các Doanh nghiệp, Tổ chức có Giấy Phép Kinh Doanh (GPKD) phát sinh nhu cầu mua sắm thiết bị điện tử thường xuyên (xuất VAT). Có sử dụng Mail Server doanh nghiệp, số điện thoại đăng ký phải là số trên GPKD hoặc phải được ủy quyền nếu khác số trên GPKD. Hạng thành viên S-Business chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có mã số thuế.

Cụ thể, khách hàng đại diện doanh nghiệp đăng ký hạng thành viên S-Business bằng online tại trang web hoặc đăng ký trực tiếp tại 150 cửa hàng shop CellphoneS trên toàn quốc. Các hồ sơ/ thông tin cần cung cấp: Ảnh chụp/ scan giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy ủy quyền, Số điện thoại người được ủy quyền, CCCD người được ủy quyền, Email công ty, Mã số thuế, Hợp đồng kinh doanh cùng CellphoneS (nếu có phát sinh giao dịch trước đó).

Hồ sơ sẽ được Nhân viên CellphoneS duyệt nhanh chóng trong vòng 30 phút (giờ làm việc) nếu hợp lệ. Sau khi được duyệt, doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi mua hàng hấp dẫn bên dưới.

Sau khi đăng kí thành công, khách hàng doanh nghiệp S-Business sẽ nhận được loạt ưu đãi giá trị khi mua sắm tại hệ thống: nhận voucher giảm giá (Welcome gift) ngay sau khi đăng ký 10% (tối đa 200.000đ); nhận quà tặng ưu đãi vào cuối mỗi năm và đặc biệt nhận voucher hoàn tiền đến 1% hằng năm (dựa vào kết quả tích lũy mua hàng cả năm); chính sách chiết khấu riêng theo ngành hàng lên đến 10%.

Bên cạnh đó hệ thống CellphoneS cung cấp các sản phẩm công nghệ chính hãng, thanh toán linh hoạt; Giao hàng tận nơi và lắp đặt miễn phí; Đội ngũ hỗ trợ, hotline riêng cho doanh nghiệp cũng như mạng lưới phân phối, tiếp nhận bảo hành, hỗ trợ dịch vụ khắp toàn quốc.

CellphoneS là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ sản phẩm công nghệ, đồng thời cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại, máy tính và các giải pháp truyền thông - giải trí. Hệ sinh thái của CellphoneS bao gồm hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, chuỗi trung tâm hệ thống bảo hành và chăm sóc điện thoại - máy tính Điện Thoại Vui, CareS - trung tâm bảo hành uỷ quyền Apple, cùng SChannel Network - nền tảng giải trí và nội dung số dành cho giới trẻ với hàng triệu người theo dõi và hàng trăm triệu lượt xem mỗi tháng.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng cũng như hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng tại hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS. Đặc biệt, khách hàng là sinh viên có thể nâng cấp, sửa chữa, vệ sinh laptop hay điện thoại với chi phí tiết kiệm đến 45%.

Khách hàng doanh nghiệp quan tâm những ưu đãi và chính sách cho hạng thành viên S-Business có thể truy cập website, liên hệ hotline để được tư vấn qua tổng đài miễn phí 18002097 hoặc tới trực tiếp hơn 150 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.

Ngọc Minh