Khách hàng đặt trước tại CellphoneS từ nay đến hết ngày 7/8 sẽ được: giảm ngay 2 triệu, trợ giá 1 triệu khi thu cũ đổi máy lên đời và giảm thêm đến 2 triệu cho khách hàng đặt mua khi thanh toán qua cổng thanh toán. Gói quà đặc quyền trị giá 15 triệu gồm: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm.gói Google AI Pro 6 tháng, trả góp 0% đến 18 tháng qua Samsung Finance+, gói Z Care+ hotline chăm sóc riêng.

CellphoneS giảm thêm 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember. Hỗ trợ trả góp ‘3-Không’ dễ dàng ngay trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí giúp cho khách hàng sở hữu siêu phẩm Galaxy mới với chi phí tối ưu.

Đặc biệt Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm giá trị thu cũ lên đến 60% giá trị máy sau 15 tháng. Hệ thống sẽ mở bán và trả hàng cho khách đặt trước vào 08:30 sáng ngày 8/8, đồng loạt 180 cửa hàng toàn quốc.

Khách hàng được giảm thêm đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da - ốp lưng chống sốc Samsung chính hãng, dán cường lực, tai nghe, đồng hồ, … trong hệ sinh thái

Galaxy Z Fold8 thay đổi mạnh mẽ về thiết kế với tỉ lệ 10:16 màn hình ngoài, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái. Khi sử dụng màn hình trong 7.6 inch có tỉ lệ 4:3, khung hình tự nhiên cho nhiều loại hình giải trí. Lần đầu tiên trên Galaxy ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon thế hệ mới, cân bằng giữa độ mỏng và dung lượng.

Hãng cũng nhấn mạnh đến độ mỏng nhẹ của thiết bị màn hình gập Samsung mang đến cho người dùng. Cả Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều có hiệu năng mạnh mẽ bởi chip Snapdragon Elite Gen 5 mới nhất, sạc siêu nhanh 45W hơn 60% trong 30 phút.

Được giới thiệu là thiết bị gập tối ưu các tác vụ AI mới, đặc biệt Agentic AI biến suy nghĩ thành hành động trên bất kì màn hình. Hãng giới thiệu hàng loạt tính năng hỗ trợ mới: AI Tự động hoá, Studio sáng tạo nay đề xuất câu lệnh thông minh hơn, …

Galaxy Z Flip 8 cũng cải tiến về độ mỏng và nhẹ hơn. Camera chính 50MP với công nghệ ProVisual Engine, mang đến chất lượng ảnh chụp và quay video tốt hơn ở chế độ FlexMode trứ danh. Hãng cũng tập trung vào trải nghiệm người dùng trên màn hình ngoài nhỏ gọn, nhờ nâng cấp tính năng Now Brief, tự động hoá dựa trên AI.

Theo chia sẻ từ đại diện CellphoneS, trước sự kiện ra mắt, hệ thống đã ghi nhận gần 500 khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin trước. Hệ thống dự đoán rằng tỉ lệ khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ tiếp tục chiếm phần lớn, vào khoảng 80% tổng số lượng đơn hàng. Với Galaxy Z Flip8, nhiều khả năng khách hàng sẽ đặt trước nhiều nhất ở màu sắc Hồng Rose mới.

Với mức giá hấp dẫn khi thu cũ lên đời, đặc biệt thiết kế tỉ lệ màn hình mới trên Galaxy Z Fold8, hệ thống tin rằng smartphone màn hình gập Galaxy Z năm nay sẽ tiếp tục được nhiều khách hàng đón nhận.

Bên cạnh Galaxy Z, CellphoneS cũng mở bán hệ sinh thái Galaxy Watch9 series và Galaxy Watch Ultra 2. Galaxy Watch9 có giá lần lượt cho cỡ dây 40 - 44mm là 9.99 triệu ~ 10.99 triệu. Galaxy Watch Ultra 2 LTE có giá từ 18.99 triệu cho bản dây 47mm.

Khách hàng được giảm thẳng 1.5 triệu với Watch9 và 2 triệu với Watch Ultra2. Ngoài ra khi mua kèm sản phẩm điện thoại Galaxy còn được giảm thêm lên đến 2 triệu. Ngoài ra CellphoneS trợ giá đến 2 triệu khi bán đồng hồ cũ lên đời, tặng gói bảo hành toàn diện Samsung Care+ 2 năm.

Galaxy Watch9 nâng cao thời lượng pin cùng thiết kế mỏng hơn. Cải tiến thao tác giọng nói với trợ lý Gemini, cảm biến phát hiện ngưng thở khi ngủ 2.0, tải trọng máu và đo nhanh chỉ số oxy hoá. Với Galaxy Watch Ultra 2 nâng cấp thời lượng pin bền bỉ hơn, theo dõi chỉ số Chạy Trail Địa Hình tốt hơn, chế độ Lặn biển được bổ sung cùng độ bền toàn diện lên đến 10ATM.

CellphoneS hiện đang là 1 trong 3 nhà bán lẻ cao cấp của Samsung tại thị trường Việt Nam, mang đến cho khách hàng không chỉ sự an tâm, những trải nghiệm tốt nhất mà còn những ưu đãi mua hàng riêng biệt so với thị trường. Hệ thống tự tin mang đến cho khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện ốp lưng bao da, tai nghe, đồng hồ thuộc hệ sinh thái Samsung.

Hệ thống nhanh chóng trưng bày các sản phẩm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Galaxy Watch2 Ultra và Watch9 series tại khu vực bàn trải nghiệm. Khách hàng có thể đến các cửa hàng để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 33 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng. Hệ thống tự tin mang đến khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện tai nghe, đồng hồ, robot hút bụi, máy lọc không khí … thuộc hệ sinh thái Samsung.

Khách hàng quan tâm bộ ba sản phẩm Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 series và Galaxy Watch Ultra 2 có thể tham khảo chi tiết hơn về giá bán và ưu đãi tốt nhất tại website hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thông tin sản phẩm, giá bán và đặt hàng qua tổng đài miễn phí 18002097 hoặc có thể tới trực tiếp hơn 180 cửa hàng CellphoneS toàn quốc.

Ngọc Minh