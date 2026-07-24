Chỉ còn vài tháng trước khi Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới vào mùa thu năm nay, đối tác lắp ráp lớn nhất của hãng là Foxconn đã chính thức khởi động chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn nhằm phục vụ quá trình sản xuất hàng loạt iPhone 18 Pro.

Công nhân tại một nhà máy của Foxconn. Ảnh: Foxconn

Động thái này diễn ra đúng theo chu kỳ thường niên của chuỗi cung ứng Apple, đồng thời phản ánh việc dòng iPhone 18 Pro đã bước vào giai đoạn sản xuất đại trà.

Theo thông tin từ China Securities Journal được MyDrivers dẫn lại ngày 22/7, toàn bộ chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc đang tăng tốc chuẩn bị cho đợt sản xuất lớn nhất trong năm.

Foxconn cùng các nhà cung ứng linh kiện và đối tác sản xuất liên quan đang đồng loạt mở rộng lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu lắp ráp hàng triệu thiết bị trước thời điểm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ.

Việc tuyển dụng quy mô lớn vào mùa hè đã trở thành thông lệ nhiều năm qua của Foxconn. Mỗi năm, công ty đều cần bổ sung hàng chục nghìn lao động thời vụ trong vài tháng nhằm đáp ứng khối lượng đơn hàng khổng lồ từ Apple.

Bởi các mẫu iPhone mới thường được bán ra chỉ khoảng hai tuần sau sự kiện ra mắt, nhà máy phải đạt công suất tối đa ngay từ cuối tháng 8 để bảo đảm nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

Trung tâm sản xuất iPhone lớn nhất thế giới

Trong hệ thống sản xuất của Apple tại Trung Quốc, khu phức hợp Foxconn ở Trịnh Châu vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Đây được xem là "thành phố iPhone", nơi có khả năng sản xuất hàng trăm nghìn chiếc iPhone mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm.

Khối lượng công việc khổng lồ buộc Foxconn phải liên tục mở rộng nhân lực mỗi khi bước vào mùa sản xuất mới.

Dù báo cáo năm nay chưa tiết lộ chi tiết chính sách tuyển dụng, nhiều khả năng Foxconn sẽ tiếp tục áp dụng mô hình thưởng hấp dẫn giống năm 2025 để thu hút lao động.

Năm ngoái, Foxconn từng gây chú ý khi đưa ra khoản thưởng lên tới 1.113 USD dành cho những công nhân mới làm việc liên tục trong ba tháng tại nhà máy.

Trước đó, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều chương trình thưởng nhỏ hơn, nhưng nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh vào tháng 8 đã khiến mức thưởng được nâng lên đáng kể.

Giới quan sát nhận định khi chiến dịch mùa hè đến, Foxconn và nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng Apple sẽ còn tung ra thêm các gói thưởng và ưu đãi tài chính nhằm thu hút lao động, bảo đảm dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục trong giai đoạn cao điểm.

Apple thay đổi chiến lược phát hành iPhone 18

Điểm khác biệt lớn nhất của chu kỳ sản xuất năm nay nằm ở việc Apple được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn lịch phát hành iPhone.

Theo nhiều nguồn tin, hãng sẽ chia dòng iPhone 18 thành hai đợt ra mắt thay vì tung toàn bộ sản phẩm cùng lúc như trước.

Trong mùa thu năm 2026, Apple dự kiến chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên. Trong khi đó, các phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được dời sang mùa xuân năm 2027.

Sự thay đổi này được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cả về sản xuất lẫn kinh doanh.

Về mặt sản xuất, việc chỉ tập trung vào các mẫu Pro trong giai đoạn đầu giúp chuỗi cung ứng giảm đáng kể áp lực.

Các nhà máy có thể ưu tiên nguồn lực cho những sản phẩm có giá bán cao và biên lợi nhuận lớn hơn, vốn cũng là nhóm thiết bị thường đạt doanh số mạnh nhất trong mùa mua sắm cuối năm.

Thay vì phải chia năng lực sản xuất cho toàn bộ dòng sản phẩm, Foxconn và các đối tác có thể tập trung tối đa vào các mẫu cao cấp, từ đó cải thiện hiệu quả vận hành và hạn chế nguy cơ thiếu hàng khi nhu cầu tăng mạnh.

Không chỉ mang ý nghĩa về sản xuất, việc chia thời điểm phát hành iPhone 18 còn được xem là chiến lược tài chính quan trọng của Apple.

Trong nhiều năm qua, doanh thu của Apple thường tăng đột biến sau mỗi đợt ra mắt iPhone vào mùa thu rồi giảm dần trong các quý tiếp theo.

Nếu tách riêng thời điểm phát hành giữa dòng Pro và dòng tiêu chuẩn, doanh thu từ iPhone sẽ được phân bổ đồng đều hơn trong năm tài chính, giúp hạn chế các biến động lớn giữa các quý.

Trên thực tế, các mẫu iPhone Pro thường thống trị doanh số ngay sau khi ra mắt nhờ sức hút đối với nhóm khách hàng cao cấp và mùa mua sắm cuối năm.

Tuy nhiên, khi bước sang các tháng tiếp theo, người tiêu dùng lại có xu hướng lựa chọn các phiên bản tiêu chuẩn nhiều hơn nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Vì vậy, Apple có thể tận dụng quy luật này để kéo dài sức nóng của dòng iPhone 18. Sau khi hoàn tất sản xuất và bán các mẫu Pro trong nửa cuối năm 2026, chuỗi cung ứng sẽ chuyển sang sản xuất các phiên bản tiêu chuẩn khoảng hai quý sau, tạo thêm động lực tăng trưởng doanh số trong năm 2027.

(Theo AppleInsider, Gizmochina)