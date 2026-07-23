Apple được cho là đang chuẩn bị một trong những cuộc lột xác quan trọng nhất trong lịch sử dòng iPhone nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm mang tính biểu tượng này.

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu iPhone 20 Pro Max dự kiến xuất hiện vào năm tới có thể sở hữu màn hình lên tới 7 inch, kích thước lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

iPhone 17 Pro Max với màn hình 6,86 inche. Ảnh: AppleInsider

Nếu những tin đồn này trở thành hiện thực, đây sẽ không chỉ là bước tiến về mặt phần cứng mà còn đánh dấu một chương mới trong chiến lược thiết kế smartphone của Apple.

Thông tin được chia sẻ bởi nguồn tin rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo và được MacRumors dẫn lại cho biết Apple đang thử nghiệm một tấm nền màn hình 7 inch dành cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm.

Thiết bị này được cho là sẽ áp dụng thiết kế "quad-curved", tức màn hình cong ở cả bốn cạnh, kết hợp cùng hàng loạt cải tiến về ngoại hình nhằm mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các thế hệ iPhone hiện nay.

Màn hình 7 inch không chỉ lớn hơn mà còn tối ưu không gian hiển thị

Nếu thông tin trên chính xác, kích thước màn hình của mẫu iPhone mới sẽ lớn hơn khoảng 0,1 inch so với iPhone 16 Pro Max - mẫu điện thoại từng gây chú ý khi Apple nâng kích thước màn hình từ 6,7 inch lên 6,9 inch vào năm 2024.

Về mặt thông số, mức chênh lệch này chỉ tương đương khoảng 3mm nên khó tạo ra khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở con số 7 inch mà ở cách Apple được cho là sẽ tối ưu thiết kế tổng thể.

Các nguồn tin cho biết viền màn hình sẽ tiếp tục được thu hẹp đáng kể, giúp tăng diện tích hiển thị mà không khiến kích thước thân máy phình to quá nhiều.

Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sở hữu chiếc iPhone 20 Pro Max với màn hình lớn hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác cầm nắm quen thuộc.

Dù khác biệt thực tế có thể không quá lớn, giới phân tích nhận định Apple chắc chắn sẽ biến đây thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Danh hiệu "chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước đến nay" luôn là thông điệp có sức hút lớn đối với người tiêu dùng.

Apple được cho là chuẩn bị cuộc đại tu lớn nhất trong một thập kỷ

Điều đáng ngạc nhiên là dù mẫu iPhone này còn hơn một năm nữa mới ra mắt, số lượng thông tin rò rỉ đã xuất hiện khá dày đặc.

Hầu hết các nguồn tin đều thống nhất rằng Apple đang chuẩn bị một cuộc tái thiết kế quy mô lớn nhằm kỷ niệm 20 năm ra đời của iPhone, tương tự cách hãng từng tạo nên bước ngoặt với iPhone X nhân dịp tròn 10 năm vào năm 2017.

Theo các báo cáo, iPhone 20 Pro Max không chỉ đơn thuần tăng kích thước màn hình mà còn đóng vai trò đặt nền móng cho định hướng thiết kế của Apple trong suốt thập kỷ tiếp theo.

Đây được xem là sản phẩm mang tính biểu tượng, đánh dấu bước chuyển mình của iPhone trong bối cảnh thị trường smartphone đang ngày càng cạnh tranh và bão hòa.

Nhiều nguồn tin cho rằng Apple muốn tạo ra một thiết bị có ngoại hình gần như "toàn màn hình" thực sự.

Mặt trước sẽ có viền siêu mỏng, màn hình cong tràn đều bốn cạnh và chỉ còn một lỗ nhỏ dành cho camera trước thay vì phần Dynamic Island hiện nay.

Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ cảm biến và camera ẩn hoàn toàn dưới màn hình trong tương lai.

Hàng loạt nâng cấp mới về thiết kế và camera

Không chỉ thay đổi về màn hình, chiếc iPhone 20 Pro Max còn được đồn đoán sẽ sở hữu nhiều cải tiến đáng chú ý khác.

Một trong số đó là việc Apple có thể chuyển sang sử dụng các nút bấm cảm ứng lực (haptic buttons), thay thế hoàn toàn nút cơ học truyền thống.

iPhone 20 Pro Max sẽ dùng màn hình 7 inch?

Công nghệ này cho phép người dùng vẫn có cảm giác bấm nhờ phản hồi rung từ động cơ Taptic Engine, đồng thời giảm số lượng linh kiện chuyển động bên trong thiết bị.

Điều này không chỉ cải thiện độ bền mà còn giúp tăng khả năng chống nước và tối ưu không gian cho các linh kiện khác.

Bên cạnh đó, hệ thống camera cũng được cho là sẽ được nâng cấp mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và quay video ngày càng cao.

Mặc dù chưa có nhiều chi tiết cụ thể về cảm biến hay độ phân giải, các chuyên gia kỳ vọng Apple sẽ tích hợp nhiều công nghệ xử lý hình ảnh mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng nhiếp ảnh di động.

Nhìn lại lịch sử, Apple từng tạo nên cột mốc quan trọng vào năm 2017 khi giới thiệu iPhone X nhân dịp kỷ niệm 10 năm dòng sản phẩm.

Khi đó, hãng đã loại bỏ hoàn toàn nút Home vật lý vốn gắn liền với iPhone suốt một thập kỷ, mở rộng màn hình lên 5,8 inch và lần đầu tiên giới thiệu phần khuyết "tai thỏ" chứa hệ thống camera TrueDepth cùng công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID.

Sự thay đổi táo bạo đó đã nhanh chóng tạo nên xu hướng trên toàn ngành smartphone. Chỉ trong vài năm sau, thiết kế màn hình tràn viền cùng cơ chế mở khóa bằng khuôn mặt đã trở thành tiêu chuẩn trên nhiều dòng điện thoại cao cấp.

Điều thú vị là iPhone X ban đầu chỉ có một phiên bản duy nhất với màn hình 5,8 inch. Những mẫu iPhone màn hình lớn hơn chỉ xuất hiện ở các thế hệ tiếp theo.

Nếu Apple tiếp tục lặp lại chiến lược tương tự với mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm - iPhone 20 Pro Max, rất có thể đây sẽ là sản phẩm mở đầu cho một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, định hình diện mạo của các thế hệ iPhone trong nhiều năm tới.

(Theo AppleInsider, MacRumors)