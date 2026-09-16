Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến (SN 1990) về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan công an, Bùi Bá Hiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bùi Bá Hiến được biết đến là cựu CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam. Được thành lập vào năm 2018, Box Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực marketing, truyền thông, nội dung số và thể thao điện tử, gồm Box Studio, Box Sports và GG Live.

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, Box Studio là mạng lưới đa kênh gồm hơn 500 influencer, streamer và bình luận viên thể thao điện tử. Box Sports hoạt động trong lĩnh vực nội dung thể thao, quản lý các đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp và khai thác bản quyền nội dung giải đấu.

Doanh nghiệp này từng tuyên bố sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền tại Việt Nam giải đấu League of Legends Champions Korea (LCK), giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất của Hàn Quốc. Box Việt Nam bắt đầu truyền thông việc nắm bản quyền phát sóng LCK tại Việt Nam từ tháng 6/2021.

Năm 2020, Box Sports đã được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội thể thao điện tử Việt Nam (VIRESA).

Bùi Bá Hiến khi còn là CEO Box Việt Nam

Bùi Bá Hiến từng tham vọng xây dựng Box Việt Nam thành một mô hình rộng hơn việc quản lý các đội tuyển game. Bùi Bá Hiến nhìn sự gia tăng nhu cầu giải trí số sẽ kéo theo nhiều cơ hội hơn cho truyền thông và thu hút dòng vốn đầu tư vào Esports. Bùi Bá Hiến từng ví thị trường này như một "miếng bánh lớn" mà các nhà đầu tư khó bỏ qua.

Không chỉ tập trung vào hoạt động của các đội tuyển, doanh nghiệp này còn mở rộng sang streamer, influencer, bản quyền phát sóng và các dự án công nghệ giải trí gắn với Gaming.

Năm 2021, Bùi Bá Hiến cho biết doanh nghiệp đang gọi vốn cho một số dự án quan trọng và quá trình này đã đạt khoảng 90%.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2021, Bùi Bá Hiến từng đề cập kế hoạch mở rộng hoạt động của Box Việt Nam ngoài việc quản lý các đội tuyển, sang streamer, influencer, bản quyền phát sóng và các dự án công nghệ giải trí liên quan đến game.

Thời điểm đó, Hiến nhận định nhu cầu giải trí số gia tăng sẽ tạo cơ hội cho hoạt động truyền thông và thu hút vốn đầu tư vào thể thao điện tử. Hiến cũng cho biết doanh nghiệp đang gọi vốn cho một số dự án và quá trình này đã đạt khoảng 90%. Đây là thông tin do Hiến đưa ra trong cuộc phỏng vấn, không phải kết quả huy động vốn đã được xác nhận.

Về mô hình hoạt động, Hiến khi đó cho rằng chưa thể gọi Box Việt Nam là một “hệ sinh thái”. Theo lời Hiến, influencer và tuyển thủ thể thao điện tử có định hướng phát triển khác nhau, còn sự phối hợp giữa các nhóm mới ở giai đoạn sơ khai.

Báo Dân trí dẫn dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty Cổ phần Box Việt Nam có tiền thân là Công ty TNHH Thanhhien Media, thành lập tháng 2/2018 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Bùi Bá Hiến là một trong ba cổ đông sáng lập, góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn.

Tháng 12/2018, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Box Việt Nam, chuyển ngành nghề kinh doanh chính từ bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm sang nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Khi đó, Hiến nắm 90% vốn.

Sau khi tăng vốn lên 7 tỷ đồng vào tháng 1/2021, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn lên 21 tỷ đồng khoảng 6 tháng sau, đổi tên thành Công ty Cổ phần Box Việt Nam. Cùng thời điểm, Hiến giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

"Từ tháng 5/2022, doanh nghiệp có cổ đông Singapore là ACEBOXPTE.LTD, ban đầu nắm 49% vốn, với Hiến là người được ủy quyền. Đến tháng 9/2024, vốn điều lệ Box Việt Nam đạt hơn 85,91 tỷ đồng, gấp hơn 17 lần mức ban đầu; cổ đông Singapore nắm 49,2%, tương đương hơn 42,26 tỷ đồng", thông tin được báo Dân trí đưa ra.