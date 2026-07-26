Con gái 27 tuổi của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1

Ngày 24/7, CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT đã họp và bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo thông tin công bố, bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn. Tháng 5 vừa qua, ông Tuấn bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang vừa bị khởi tố là ai?

Ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, vừa bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Ông Đạt từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thành viên của Hóa chất Đức Giang như Giám đốc CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Từ tháng 3/2022, ông Đạt giữ chức Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đến tháng 3/2025, ông Đạt được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Bán vàng cho PNJ chờ 120 ngày mới nhận đủ tiền, DN nói chỉ là 'tạm thời'

Thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa áp dụng chính sách trả tiền cho khách thành 5 đợt kéo dài trong 120 ngày khi thu mua sản phẩm vàng, kim cương.

PNJ vừa gửi thư tới cổ đông và nhà đầu tư, liên quan đến việc điều chỉnh quy trình mua lại sản phẩm do doanh nghiệp bán ra. Doanh nghiệp cho biết đang tập trung xử lý sự việc với tinh thần minh bạch, nghiêm túc và trách nhiệm, nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, cổ đông cũng như giá trị dài hạn của công ty.

Theo PNJ, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức tăng đột biến. Trước tình hình này, doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời.

Khách bán trang sức phải chờ thanh toán trong 5 đợt. Ảnh: Thu Hà

30 'ông lớn' bất động sản bị kiểm tra, kiến nghị xử lý hơn 565 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, năm 2025, cơ quan thuế đã kiểm tra 30 doanh nghiệp bất động sản lớn, kiến nghị xử lý tài chính hơn 565 tỷ đồng.

Năm 2026, ngoài việc tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục rà soát, phân tích rủi ro đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xác định đây là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần kiểm tra.

Theo đó, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với 45 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Riêng tại TP Đà Nẵng, dự kiến kiểm tra 10 doanh nghiệp.

SCB tiếp tục đóng cửa loạt chi nhánh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo đóng cửa thêm một loạt chi nhánh trong tháng 7 này, gồm: SCB Thanh Hóa, SCB Bình Dương, SCB Bến Tre, SCB Vũng Tàu.

Việc đóng cửa các chi nhánh đồng nghĩa các phòng giao dịch trực thuộc cũng chấm dứt hoạt động. Trước đó, SCB đã đóng khoảng 160 phòng giao dịch trên cả nước kể từ năm 2023. Đến nay, mạng lưới của SCB còn 45 phòng giao dịch trên cả nước.

Liên quan đến SCB, ngân hàng này vừa thông báo mời các tổ chức định giá độc lập tham gia định giá 13 tài sản bảo đảm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Loạt cổ phiếu giảm kịch sàn, VN-Index mất hơn 62 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/7 chứng kiến một trong những phiên giảm mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây, khi lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên và bùng phát mạnh vào cuối giờ giao dịch.

Áp lực bán lan rộng trên hầu hết nhóm ngành, kéo chỉ số VN-Index giảm 62,03 điểm, tương đương 3,58%, xuống còn 1.668,53 điểm, chính thức đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

8 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân vượt 10%/năm

Lãi suất cho vay bình quân được các ngân hàng thương mại công bố trong kỳ tháng 6/2026 đã giảm tại nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, có ít nhất 8 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tháng 6 vượt ngưỡng 10%/năm.

Đó là các nhà băng: ABBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, BVBank, HDBank, TPBank, SeABank.

Bộ Công Thương kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng, đá quý tại Hà Nội

Bộ Công Thương dự kiến triển khai kiểm tra chuyên đề đối với 5 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý ở Hà Nội, nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa và các quy định thuộc phạm vi quản lý của lực lượng quản lý thị trường.

Đối với vàng trang sức có gắn đá quý, đoàn kiểm tra sẽ xem xét tổng thể sản phẩm để đánh giá và xử lý theo thẩm quyền được giao.

Kinh tế tăng trưởng cao, cần vượt qua 3 thách thức lớn cuối năm

Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam đang ở vị thế khá thuận lợi. Tăng trưởng duy trì ở mức cao, các động lực chính cùng vận hành, trong khi nhiều chỉ báo nền tảng cho thấy sức chống chịu tốt hơn kỳ vọng.

Dù vậy, nền tảng tích cực không đồng nghĩa những rủi ro đã biến mất. Chuyên gia HSBC cho rằng nền kinh tế vẫn cần vượt qua ba bài kiểm tra quan trọng trong nửa cuối năm. Thứ nhất là cán cân thương mại. Thứ hai là lạm phát. Thứ ba là tỷ giá và lãi suất.