Khi tăng trưởng nhanh không còn là lợi thế

Việc siết chặt quản lý thuế trong thương mại điện tử đang buộc người bán online phải nhìn lại toàn bộ cách vận hành của mình. Thay vì chỉ tập trung bán hàng và marketing, nhiều người bắt đầu coi thuế là kỹ năng bắt buộc nếu muốn kinh doanh lâu dài.

Theo ông Trần Thiên Ấn, CEO Droppii, sự dịch chuyển này không đơn thuần xuất phát từ nỗi lo chính sách, mà phản ánh một bước chuyển căn bản của thị trường. Khi kinh doanh online phát triển đến quy mô đủ lớn, tăng trưởng nhanh không còn là lợi thế duy nhất; thay vào đó, năng lực vận hành bài bản và minh bạch mới là yếu tố quyết định khả năng tồn tại.

Trong giai đoạn đầu phát triển, kinh doanh online tại Việt Nam được xem là lĩnh vực có rào cản gia nhập thấp. Chỉ với một tài khoản mạng xã hội, nguồn hàng phù hợp và kỹ năng bán hàng cơ bản, nhiều cá nhân đã có thể tạo ra doanh thu mà không cần bộ máy vận hành phức tạp.

Tuy nhiên, chính sự dễ dàng này cũng khiến không ít mô hình kinh doanh hình thành trên nền tảng thiếu kiểm soát: dòng tiền cá nhân và kinh doanh lẫn lộn, thiếu hóa đơn đầu vào, không có quy trình ghi nhận doanh thu rõ ràng.

Ông Trần Thiên Ấn - CEO Droppii

“Khi quy mô thị trường còn nhỏ, những vấn đề này chưa bộc lộ rõ. Nhưng khi thương mại điện tử phát triển đủ lớn, việc quản lý thuế không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu tất yếu”, ông Trần Thiên Ấn nhận định. “Lúc đó, tăng trưởng nhanh nhưng thiếu nền tảng có thể trở thành rủi ro lớn nhất”.

Rủi ro không nằm ở thuế, mà ở sự thiếu chuẩn bị

Theo các chuyên gia, điều khiến nhiều người bán online lo lắng hiện nay không hẳn là số thuế phải nộp, mà là cảm giác mơ hồ về việc mình đang làm đúng hay sai. Không ít trường hợp chỉ nhận ra mô hình kinh doanh có vấn đề khi bị yêu cầu giải trình doanh thu, hoặc khi đối tác từ chối hợp tác vì không thể xuất hóa đơn.

Droppii sẵn sàng cho giai đoạn minh bạch hóa toàn thị trường

“Nỗi sợ lớn nhất của người bán không phải là thuế, mà là không biết mình sai ở khâu nào và phải bắt đầu sửa từ đâu”, CEO Droppii phân tích. “Khi không có hệ thống rõ ràng, mọi rủi ro đều dồn về phía cá nhân người bán”.

Từ góc nhìn này, việc người kinh doanh online chủ động tìm hiểu về thuế, kế toán và pháp lý không còn là câu chuyện tuân thủ mang tính đối phó, mà là bước cần thiết để kiểm soát rủi ro và duy trì hoạt động lâu dài.

Chuẩn hóa vận hành - năng lực mới của người bán online

Theo ông Trần Thiên Ấn, trong giai đoạn hiện nay, lợi thế cạnh tranh của người bán online không chỉ nằm ở khả năng bán hàng hay marketing, mà còn ở năng lực tổ chức hệ thống phía sau: từ nguồn hàng, dòng tiền đến nghĩa vụ pháp lý.

“Rất nhiều người bán giỏi, nhưng toàn bộ hoạt động kinh doanh lại phụ thuộc vào những cấu trúc thiếu chuẩn hóa. Khi chính sách thay đổi, họ không có đủ dữ liệu và công cụ để tự bảo vệ mình”, CEO Droppii nói.

Từ thực tế đó, Droppii lựa chọn cách tiếp cận khác với nhiều mô hình kinh doanh online truyền thống: chuẩn hóa ngay từ gốc. Theo chia sẻ của CEO Droppii, các sản phẩm đưa lên nền tảng đều phải có hóa đơn đầu vào hợp lệ, đơn hàng được ghi nhận xuyên suốt và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn, kê khai khi cần.

Cách tiếp cận này giúp người bán chuyển từ trạng thái “làm rồi mới lo” sang chủ động kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình ngay từ đầu.

Minh bạch - điều kiện để đi đường dài

Theo ông Trần Thiên Ấn, việc người bán online ngày càng quan tâm đến thuế và pháp lý là dấu hiệu cho thấy thị trường thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Khi kinh doanh online không còn là nghề tay trái, mà trở thành một lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc, các tiêu chuẩn về minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật sẽ trở thành điều kiện bắt buộc.