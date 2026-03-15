Người sở hữu mức lương khủng này là Sundar Pichai, Giám đốc điều hành (CEO) của “ông lớn” Google và Alphabet - công ty mẹ của Google.

Xuất thân từ gia đình bình thường ở Ấn Độ

Sundar Pichai (tên đầy đủ Pichai Sundararajan) sinh năm 1972 tại thành phố Madurai, bang Tamil Nadu (Ấn Độ). Ông lớn lên ở thành phố Chennai trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu: cha là kỹ sư điện, mẹ từng là nhân viên thư ký.

Gia đình không giàu có, họ sống trong một căn hộ nhỏ nhưng từ nhỏ Pichai đã bộc lộ trí nhớ tốt và niềm đam mê với công nghệ.

Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng ham học và tò mò về cách hoạt động của máy móc, đặc biệt từng tháo các thiết bị điện tử chỉ để “xem bên trong ra sao”.

Từ cậu bé tò mò ở Chennai đến CEO Google và Alphabet, Sundar Pichai dẫn dắt công ty phát triển những dự án công nghệ thay đổi thế giới. Ảnh: Bloomberg

Không phải ngẫu nhiên, Pichai có chỗ đứng ngày hôm nay. Ông theo học tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Ấn Độ (IIT) Kharagpur, một trong những trường kỹ thuật danh giá nhất Ấn Độ và tốt nghiệp với bằng kỹ sư kim loại học.

Sau khi tốt nghiệp, ông giành học bổng để theo học Thạc sĩ Khoa học về Vật liệu và Kỹ thuật tại Đại học danh giá Stanford (Mỹ).

Sau đó, ông có một thời gian làm việc tại tập đoàn Applied Materials trước khi tiếp tục học MBA tại Wharton School, Đại học Pennsylvania và được vinh danh là sinh viên xuất sắc.

Năm 2004, Pichai gia nhập Google với vị trí quản lý sản phẩm, phát triển Google Toolbar - tiện ích giúp người dùng truy cập công cụ tìm kiếm Google trực tiếp từ trình duyệt. Công việc tưởng chừng đơn giản này lại trở thành nền tảng giúp ông chứng minh năng lực quản lý sản phẩm và định hướng công nghệ hướng người dùng.

Không lâu sau, ông được giao phụ trách xây dựng Google Chrome, trình duyệt web ra mắt năm 2008 và nhanh chóng trở thành phổ biến nhất thế giới.

Ông tiếp tục quản lý nhiều sản phẩm quan trọng khác như Chrome OS, Google Drive, Gmail, Google Maps và Android. Nhờ khả năng nhạy bén với sản phẩm, Pichai nhanh chóng được tin tưởng trong bộ máy quản lý cấp cao của Google.

Từ quản lý sản phẩm đến CEO Google và Alphabet

Năm 2015, khi Google tái cấu trúc thành Alphabet Inc., Pichai được bổ nhiệm CEO của Google, đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của doanh nhân gốc Ấn Độ. Ông thay thế các nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin để quản lý hoạt động hàng ngày của Google.

CEO Google nhận gói thù lao khủng lên tới 692 triệu USD/năm, tương đương hơn 18 nghìn tỷ đồng, phần lớn dưới dạng quyền chọn cổ phiếu. Ảnh: ET-Edge

Đến năm 2019, ông tiếp tục được bổ nhiệm CEO của Alphabet Inc., trở thành người đứng đầu cả công ty mẹ và công ty con lớn nhất này.

Dưới thời Pichai, Google đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), từ các sản phẩm như Google Gemini - mô hình AI tiên tiến của hãng đến tích hợp AI vào mọi dịch vụ như tìm kiếm, trợ lý ảo, Gmail, cloud... Điều này giúp Alphabet duy trì vị thế cạnh tranh trước các đối thủ như OpenAI, Microsoft và Meta.

Ông cũng mở rộng các mảng kinh doanh khác như Google Cloud, Pixel (smartphone), Nest (nhà thông minh), góp phần giúp Google đạt các kỷ lục doanh thu và lợi nhuận trong nhiều quý liên tiếp.

Theo Financial Times, gói thù lao 692 triệu USD của Sundar Pichai là giá trị tối đa trong một năm, nhưng phần lớn không phải tiền mặt trực tiếp mà là quyền chọn cổ phiếu (stock options).

Quyền chọn cổ phiếu nghĩa là Pichai có quyền mua cổ phiếu Alphabet với mức giá cố định trong tương lai. Tuy nhiên, để thực sự kiếm được số tiền này, Alphabet phải đạt các mục tiêu về giá cổ phiếu và tiến độ dự án chiến lược, ví dụ như AI, xe tự lái Waymo hay Google Cloud.

Nói cách khác, gói thưởng này không chỉ là lương mà còn là một cách gắn lợi ích của CEO với sự tăng trưởng dài hạn của công ty. Nếu công ty làm ăn tốt, giá cổ phiếu tăng thì Pichai sẽ hưởng lợi; nếu công ty không đạt mục tiêu, phần lớn số tiền sẽ không được mở khóa.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng đây là chiến lược giữ chân lãnh đạo tài năng của Alphabet, đặc biệt trong bối cảnh các “ông lớn” công nghệ như Apple, Microsoft hay Amazon đang cạnh tranh gay gắt nhân sự cấp cao.

Không chỉ là CEO quyền lực, Sundar Pichai còn được Tạp chí Time nhiều lần bình chọn trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới và là tỷ phú với tài sản ròng hơn 1,6 tỷ USD, tích lũy chủ yếu từ cổ phiếu và các khoản lương thưởng.

Ông kết hôn với Anjali Pichai, bạn học cùng IIT và có 2 con. Pichai nổi tiếng với phong cách lãnh đạo điềm đạm, kín tiếng và tập trung vào chiến lược dài hạn hơn là xuất hiện truyền thông rầm rộ.