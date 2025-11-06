Nền tảng gọi xe lớn nhất Đông Nam Á - Grab sẽ triển khai robobus (xe buýt tự lái) tại Singapore vào đầu năm 2026, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược đầu tư vào công nghệ phương tiện tự hành (AV).

CEO Grab Anthony Tan. Ảnh: CNBC

Thông tin được CEO kiêm đồng sáng lập Anthony Tan công bố trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2025. Ông cho biết Grab đang mở rộng hợp tác với các công ty hàng đầu về lái xe từ xa và công nghệ tự hành, đồng thời tham gia các thử nghiệm thực tế để hỗ trợ nhà chức trách cải thiện hệ thống giao thông thông minh.

“Grab sẽ tiếp tục xây dựng các quan hệ đối tác mới, tham gia nhiều dự án thí điểm hơn để hiểu rõ điều kiện vận hành của các dịch vụ tự lái khác nhau và đóng góp vào nỗ lực của cơ quan quản lý nhằm cải thiện kết nối giao thông qua công nghệ tự hành”, ông Tan nói.

Trước đó, Grab đã thử nghiệm thành công robotaxi tại Singapore hồi tháng 9 cùng đối tác Trung Quốc WeRide. Hãng cũng thông báo đầu tư chiến lược vào WeRide - thương vụ dự kiến hoàn tất nửa đầu năm 2026. Tháng 10 vừa qua, Grab tiếp tục đầu tư vào công ty Mỹ May Mobility, đơn vị đang vận hành robotaxi thương mại tại Mỹ.

Trong phần hỏi đáp với giới phân tích, Anthony Tan khẳng định các khoản đầu tư này nằm trong chiến lược dài hạn để Grab dẫn đầu xu hướng ứng dụng xe tự hành tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc triển khai công nghệ này trong khu vực có thể mất nhiều thời gian hơn do chi phí nhân công thấp khiến tính kinh tế của xe tự lái chưa thể cạnh tranh ngay với tài xế con người.

Ông Tan cũng cho rằng công nghệ tự hành không đồng nghĩa với việc tài xế mất việc, mà sẽ mở ra các vai trò mới như như nhân viên giám sát từ xa, người gắn nhãn.

Trong quý kết thúc ngày 30/9, doanh thu của Grab đạt 873 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả ba mảng kinh doanh đều tăng trưởng hai chữ số: dịch vụ gọi xe tăng 17% lên 317 triệu USD, giao hàng tăng 23% lên 465 triệu USD, còn mảng tài chính tăng mạnh nhất, 39%, lên 90 triệu USD. Grab nâng dự báo lợi nhuận EBITDA điều chỉnh năm 2025 lên khoảng 480 - 500 triệu USD.

Trong cùng cuộc họp, CEO Anthony Tan tái khẳng định Grab đang tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sâu vào quy trình làm việc, giúp tăng hiệu suất nội bộ và cải thiện sản phẩm. Hiện hơn 98% kỹ sư Grab sử dụng AI trong lập trình, rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển. AI cũng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, đặc biệt là người khiếm thị, với khả năng nhận diện giọng nói theo vùng miền đạt 90% độ chính xác, tăng gấp đôi so với trước.

(Theo Fortune)