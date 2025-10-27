Grab Holdings vừa công bố hợp tác chiến lược với May Mobility, startup công nghệ xe tự hành có trụ sở tại Michigan (Mỹ), nhằm đưa robotaxi vào hoạt động tại Đông Nam Á sớm nhất từ năm 2026.

Bên ngoài trụ sở Grab tại Singapore. Ảnh: Bloomberg

Theo thông cáo hôm 24/10, Grab sẽ đầu tư vào May Mobility trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác nhiều năm.

Hai bên sẽ phối hợp sử dụng công nghệ bản đồ của Grab để nghiên cứu cơ sở hạ tầng giao thông tại Đông Nam Á, giúp hệ thống xe tự hành thích nghi với điều kiện lái xe và đặc thù đường phố khu vực.

May Mobility cũng sẽ tích hợp công nghệ của mình vào nền tảng quản lý đội xe, ghép chuyến và định tuyến của Grab.

Ngoài ra, Grab và May Mobility dự kiến triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng và chuyển đổi nghề cho tài xế đang làm việc trong hệ sinh thái Grab, giúp họ có cơ hội đảm nhận các vị trí liên quan đến vận hành và giám sát xe tự hành trong tương lai.

“Chúng tôi dự định mang hệ thống tự hành của May Mobility đến Đông Nam Á sớm nhất vào năm 2026, nếu được cơ quan quản lý cho phép”, CEO Edwin Olson của May Mobility cho biết. Công ty sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà chức trách để chuẩn bị cho việc ra mắt.

Grab không phải là nền tảng duy nhất đầu tư vào công nghệ xe tự hành. Các đối thủ tại Mỹ như Uber và Lyft cũng đang hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ và đơn vị vận hành đội xe, hướng tới mô hình robotaxi toàn cầu và xác định những khu vực có nhu cầu cao nhất để triển khai.

Đây là thỏa thuận thứ ba của May Mobility với một nền tảng gọi xe nhằm thương mại hóa công nghệ xe tự hành. Hiện May Mobility đang cung cấp dịch vụ tại Mỹ và Nhật Bản.

Hồi tháng 9, công ty này ra mắt dịch vụ robotaxi cùng Lyft tại Atlanta và dự kiến hợp tác với Uber ở Arlington, Texas vào cuối năm nay.

Trước đó, vào tháng 8, Grab cũng thông báo đầu tư vào công ty xe tự hành Trung Quốc WeRide, với kế hoạch cung cấp dịch vụ gọi xe không người lái tại Đông Nam Á. Hai bên dự kiến vận hành xe tự hành trên hai tuyến cố định tại Singapore từ đầu năm 2026.

(Theo Bloomberg)