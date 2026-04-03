Trong khi nhiều người đang lo lắng trước những thay đổi chóng mặt mà AI mang đến, điều họ không nhận ra là chính những kỹ năng mang đậm tính người mới là thứ khiến chúng ta không thể bị thay thế.

Trong thị trường lao động đầy biến động hiện nay, đây là yếu tố mà đặc biệt là những người trẻ tuổi không thể bỏ qua.

Theo Ryan Roslansky - CEO nền tảng tuyển dụng lớn nhất thế giới Linkedin, mỗi cá nhân cần rèn luyện 5 kỹ năng dưới đây để làm nền tảng cho mọi kỹ năng khác.

CEO LinkedIn Ryan Roslansky đưa ra lời khuyên cho mọi người trong kỷ nguyên AI. Ảnh: Bloomberg

1. Sự tò mò

AI có thể tạo ra các khả năng dựa trên khuôn mẫu. Con người quyết định điều gì là quan trọng và đặt câu hỏi: "Sẽ ra sao nếu chúng ta thử nghiệm một thứ hoàn toàn khác biệt"?

Chúng ta có thể tận dụng sự tò mò và tinh thần cởi mở đi kèm để tìm hiểu về AI cũng như cách nó sẽ thay đổi công việc.

Qua đó, chúng ta hiểu rõ bản thân, nhận ra điều gì khiến mình trở nên độc nhất và quan trọng nhất là định hướng sự nghiệp theo đúng đam mê tìm tòi của mình.

Tại nơi làm việc, sự tò mò biến những thói quen rập khuôn thành một hành trình khám phá. Đó có thể là một bác sĩ nhận thấy bệnh nhân giật mình khi nhắc đến một sự kiện trong đời, từ đó đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra nguồn gốc thực sự của căn bệnh căng thẳng tâm lý.

2. Lòng can đảm

AI có thể tính toán rủi ro. Chỉ con người mới quyết định rủi ro nào đáng để đánh đổi.

Lòng can đảm là sự sẵn sàng hành động khi chưa có thông tin đầy đủ và tiến bước dù kết quả chưa chắc chắn. Đó là việc lựa chọn làm người thử nghiệm tiên phong khi tất cả những người khác còn đang chờ đợi bằng chứng.

Tại nơi làm việc, lòng can đảm biến sự chần chừ thành hành động. Đó là người lập trình viên dám đề xuất một nền tảng mới ngay giữa dự án để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Là người quản lý bán hàng dám nói với khách hàng rằng yêu cầu của họ chưa hợp lý, sau đó hướng dẫn họ một giải pháp tối ưu hơn.

Hay một nhà thiết kế thúc đẩy việc tái định vị thương hiệu toàn diện khi những người khác chỉ muốn giữ nguyên hiện trạng.

3. Tính sáng tạo

AI có thể xào nấu lại những thứ đã có. Con người quyết định điều gì đáng để tái tạo.

Tính sáng tạo là khả năng tạo ra một thứ hoàn toàn mới, không chỉ bằng cách kết hợp các yếu tố hiện tại, mà bằng cách tưởng tượng ra những khả năng chưa từng tồn tại.

Trong công việc, tính sáng tạo không chỉ bó hẹp trong các vai trò mang tính nghệ thuật. Nó thể hiện qua việc một y tá tự thiết kế bộ dụng cụ thư giãn cho bệnh nhân lo âu sau khi quan sát thấy điều gì giúp họ bình tĩnh lại.

Là một nhà phân tích dữ liệu biến những con số khô khan thành biểu đồ trực quan, khiến các quy luật ẩn giấu lập tức hiển hiện. Hay một giáo viên biến lớp học thành một công trường khảo cổ giả lập để dạy môn lịch sử.

4. Lòng trắc ẩn

AI có thể mô phỏng sự quan tâm. Chỉ con người mới thực sự cảm nhận và bày tỏ điều đó.

Lòng trắc ẩn là thứ biến chúng ta thành những con người tại nơi làm việc, chứ không đơn thuần chỉ là những nhân viên làm thuê.

Lòng trắc ẩn biến các giao dịch thành các mối quan hệ và biến các đội nhóm thành những cộng đồng gắn kết.

Đó là người quản lý nhận thấy hiệu suất của một nhân viên giảm sút, phát hiện ra họ đang phải chăm sóc cha mẹ ốm đau, và lặng lẽ sắp xếp cho họ giờ làm việc linh hoạt.

Là nhân viên chăm sóc khách hàng sẵn sàng giữ máy lâu hơn mức cần thiết để kiên nhẫn hướng dẫn từng bước cho một vị khách đang bối rối.

5. Kỹ năng giao tiếp

AI có thể dịch thuật ngôn ngữ. Chỉ con người mới có thể thổi hồn ý nghĩa vào ngôn ngữ đó.

Tại nơi làm việc, kỹ năng giao tiếp quyết định xem một ý tưởng sẽ lụi tàn hay thăng hoa. Cuốn sách mà CEO LinkedIn chắp bút cùng với một lãnh đạo khác, Aneesh Raman, truyền tải một câu chuyện giúp mọi người thấu hiểu và kiểm soát được thời khắc biến chuyển lớn lao này tại nơi làm việc, đặc biệt là với những ai đang cảm thấy lo lắng, hoang mang hoặc hoài nghi.

Đôi lúc AI đưa ra các phản hồi về mặt cấu trúc hoặc gọt giũa các ví dụ nhưng điều thực sự làm nên hình hài của cuốn sách này lại đến từ con người: những cuộc trò chuyện trực tiếp, những lần tư duy căng thẳng và sự cọ xát giữa các luồng ý tưởng.

Với từng câu chữ, hai tác giả phải suy nghĩ sâu sắc về trải nghiệm của con người khi cố gắng vượt qua một thời khắc chuyển giao lịch sử và làm thế nào để cuối cùng có thể trao cho mỗi người sự chủ động trước làn sóng đó.

"Để làm được điều này, bạn cần phải thấu hiểu con người. Bạn cần phải là một con người thực thụ", Ryan Roslansky kết luận.

(Theo CNBC)