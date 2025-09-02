Trong bối cảnh ngành xây dựng toàn cầu bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, nhu cầu về những giải pháp công nghệ giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng vật liệu trở nên cấp thiết. Tại Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Tuấn đã tiên phong sáng lập và phát triển Consmaterial - nền tảng công nghệ được giới chuyên môn đánh giá có khả năng tạo ra thay đổi mang tính đột phá cho ngành xây dựng trong nước và khu vực.

Ông Tuấn tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Bách Khoa TP.HCM - một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu Việt Nam - và tiếp tục nâng cao năng lực quản trị với tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và quản trị hiện đại đã trở thành nền tảng để ông dẫn dắt doanh nghiệp hướng tới đổi mới và hội nhập.

Trong hơn hai thập kỷ, ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại nhiều dự án quy mô lớn, từ công trình dân dụng đến hạ tầng chiến lược, tích lũy kinh nghiệm quý báu về quản lý dự án, tối ưu hóa quy trình và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Với mục tiêu số hóa chuỗi cung ứng vật liệu, CEO Navycons dẫn dắt đội ngũ kiến tạo, ra mắt nền tảng Consmaterial được phát triển trên cơ sở kết hợp công nghệ blockchain và Internet of Things (IoT). Điểm nổi bật là khả năng truy xuất nguồn gốc từng lô vật liệu xây dựng, giúp giảm thiểu gian lận, thất thoát và nâng cao độ tin cậy trên thị trường. Nền tảng này hướng đến giải quyết các vấn đề tồn tại lâu năm của ngành như thiếu minh bạch, lãng phí nguồn lực, chậm tiến độ.

Ngày 19/4/2025, tại Lễ trao giải Sao Khuê 2025 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, Consmaterial được vinh danh hạng mục “Đổi mới sáng tạo” và được xếp hạng 5 sao - mức cao nhất của giải, minh chứng cho tính sáng tạo và hiệu quả ứng dụng công nghệ trong xây dựng.

Đại diện Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) nhận định: “Consmaterial không chỉ là một sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo, mà còn là giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn rất cao. Nền tảng này đã tạo ra chuẩn mực mới về minh bạch và quản trị trong ngành xây dựng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực.”

Theo thống kê nội bộ, việc áp dụng CONSMATERIAL giúp rút ngắn trung bình 25% thời gian cung ứng vật liệu và giảm tới 15% chi phí vận hành cho các dự án. Điều này không chỉ cải thiện lợi nhuận mà còn giảm phát thải CO₂ gián tiếp - góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam cam kết tại các diễn đàn quốc tế.

Nền tảng cũng tạo ra hệ sinh thái kết nối nhà cung cấp, nhà thầu và chủ đầu tư, thúc đẩy sự minh bạch và hợp tác trong ngành. Ông Tuấn kỳ vọng mô hình này có thể nhân rộng sang các quốc gia đang phát triển có đặc điểm thị trường tương tự.

Asia Business Center trao chứng nhận Doanh nhân Trí thức Tiêu biểu Việt Nam 2024 cho ông Nguyễn Tấn Tuấn

Ngoài vai trò CEO, ông Nguyễn Tấn Tuấn còn là diễn giả tại nhiều hội thảo về chuyển đổi số trong xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp công nghệ. Năm 2024, ông được trao danh hiệu Doanh nhân Trí thức Tiêu biểu Việt Nam, giải thưởng ghi nhận thành tựu kinh doanh, những đóng góp cho xã hội thông qua việc phát triển đội ngũ kỹ sư trẻ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ngoài ra trong vai trò Mentor VietFuture Awards 2025, ông Tuấn còn đồng hành cùng sinh viên trong các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Tấn Tuấn còn là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế uy tín: American Society of Civil Engineers (ASCE), Project Management Institute (PMI Global), PMI Vietnam Chapter, VECAS/FIDIC. Theo đánh giá của chuyên gia, việc được kết nạp vào những hiệp hội này đòi hỏi thành viên phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và cam kết đóng góp cho cộng đồng nghề nghiệp. Đây là minh chứng cho uy tín và vị thế quốc tế của doanh nhân Việt trong ngành xây dựng.

Chia sẻ về chiến lược phát triển doanh nghiệp, ông Tuấn cho biết, công ty đang hướng tới mở rộng thị trường khu vực ASEAN, tìm kiếm đối tác quốc tế. Mục tiêu của doanh nghiệp là đưa giải pháp công nghệ “Make in Vietnam” trở thành công cụ tiêu chuẩn trong quản lý vật liệu xây dựng, qua đó khẳng định năng lực sáng tạo của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

