Những năm 1990 và đầu 2000 là thời kỳ hoàng kim của nhiều thiết bị và nền tảng công nghệ, từng định hình cách thế hệ 7X, 8X kết nối, giao tiếp và làm việc. Giờ đây, chúng đã trở thành kỷ niệm, nhường chỗ cho những công nghệ mới.

Bold 9900, một trong những mẫu máy biểu tượng của BlackBerry. Ảnh: Ubergizmo

Một trong những biểu tượng nổi bật nhất chính là BlackBerry. Trước khi điện thoại cảm ứng thống trị, việc sở hữu một chiếc BlackBerry giống như mang cả máy tính thu nhỏ trong túi áo.

Mẫu máy nổi tiếng BlackBerry 5810 từng là thiết bị mơ ước của bao người, với bàn phím QWERTY, khả năng truy cập email, duyệt web và đặc biệt là dịch vụ nhắn tin BlackBerry Messenger (BBM).

BBM sử dụng mã PIN riêng cho mỗi máy thay vì số điện thoại hay email, đi trước thời đại về bảo mật và cá nhân hóa. Hình ảnh Kim Kardashian hay Lady Gaga cầm BlackBerry đã trở thành một biểu tượng thời trang kết hợp công nghệ.

Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh từ Apple và các đối thủ, BlackBerry ngừng sản xuất thiết bị vào 2016 và chính thức khai tử phần mềm năm 2022.

Một tên tuổi khác từng “đồng nghĩa với Internet” là Internet Explorer. Ra đời năm 1995 dưới bàn tay Microsoft, trình duyệt này thống trị toàn cầu, là cánh cửa duy nhất nhiều người dùng để bước vào thế giới web.

Song, Google Chrome và Mozilla Firefox đã nhanh chóng thay đổi cuộc chơi. Tháng 6/2022, Microsoft tuyên bố kết thúc hỗ trợ Internet Explorer, khuyến nghị người dùng chuyển sang Microsoft Edge - trình duyệt ra mắt năm 2020.

Câu chuyện của Skype cũng để lại nhiều tiếc nuối. Ra mắt năm 2003, Skype tiên phong trong việc cho phép người dùng gọi thoại miễn phí qua Internet.

Sau khi được Microsoft mua lại, Skype trở thành nền tảng hàng đầu cho cuộc gọi video, nhắn tin và chia sẻ tệp tin, đặc biệt phổ biến trong thập niên 2010.

Nhưng sự trỗi dậy của WhatsApp, Zoom, FaceTime và chính Microsoft Teams trong đại dịch COVID-19 đã khiến Skype dần mờ nhạt. Đến tháng 5 vừa qua, nền tảng này chính thức dừng hoạt động, khép lại một kỷ nguyên kết nối.

Dù đã biến mất, BlackBerry, Internet Explorer và Skype vẫn in đậm trong ký ức thế hệ 7X, 8X - những người từng trải qua cảm giác bấm bàn phím QWERTY nhỏ xíu, chờ trình duyệt tải từng trang web, hay hồi hộp trong những cuộc gọi video đầu tiên.

Chúng không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là một phần ký ức của cả một thế hệ, khiến nhiều người không khỏi bồi hồi khi nhắc đến.

(Theo Insider)