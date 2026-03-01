Một tiếng nói đầy trọng lượng từ Phố Wall vừa vang lên đầy thận trọng. Ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, cảnh báo rằng sự hưng phấn hiện tại, từ giá tài sản cao kỷ lục đến các khoản vay rủi ro, có thể đặt nền móng cho một cuộc khủng hoảng tài chính mới, gợi nhớ giai đoạn trước năm 2008.

Phát biểu ngày 24/2/2026 với nhà đầu tư, Dimon thẳng thắn nói ông “lo lắng cao độ” trước môi trường tài chính hiện nay.

“Sẽ có một chu kỳ suy thoái vào một ngày nào đó. Tôi không biết sự kết hợp của những yếu tố nào sẽ kích hoạt nó. Nhưng việc giá tài sản ở mức cao không làm tôi yên tâm, ngược lại, tôi cho rằng điều đó làm rủi ro tăng lên”, ông nhấn mạnh, theo CNN.

‘Thủy triều dâng nâng mọi con thuyền’ và cái giá phải trả

Dimon so sánh bối cảnh hiện tại với các năm 2005-2007, thời điểm trước khi bong bóng tín dụng vỡ tung và kéo theo cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Khi đó, “thủy triều dâng nâng mọi con thuyền”: hầu hết tài sản đều tăng giá, lợi nhuận tràn ngập, và các tổ chức tài chính đẩy đòn bẩy lên mức tối đa.

“Ngày nay, chúng ta lại thấy điều tương tự. Mọi người đang cảm thấy khá thoải mái rằng giá tài sản cao là ‘thực chất’, rằng khối lượng giao dịch lớn sẽ không gây vấn đề gì. Tôi không biết thời gian tốt đẹp này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi thấy có một số người đang làm những điều ngớ ngẩn”, CEO JPMorgan nói.

CEO JPMorgan Jamie Dimon cho biết ông ‘lo lắng cao độ’ trước mức định giá tài sản cao và những dấu hiệu rủi ro trong hệ thống tài chính. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, ông cảnh báo về tình trạng một số ngân hàng và tổ chức tài chính gia tăng cho vay rủi ro khi thị trường đang hưng phấn.

Dù không nêu đích danh tổ chức nào nhưng ông khẳng định ngân hàng của mình “rất thận trọng” và “tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nội bộ”.

Cơn sốt AI - động lực tăng trưởng hay mầm mống biến động?

Đáng chú ý, Dimon cho rằng nỗi lo về trí tuệ nhân tạo (AI) làm đảo lộn ngành phần mềm và công nghệ cũng mang màu sắc quen thuộc trong các chu kỳ tín dụng trước đây.

Theo ông, thị trường tài chính luôn tồn tại “yếu tố bất ngờ” và những ngành tưởng như ổn định nhất vẫn có thể sụp đổ nhanh chóng.

Ông dẫn chứng, trong quá khứ, các lĩnh vực như báo chí, điện nước hay viễn thông từng được coi là “khoản cược an toàn” cho đến khi mô hình kinh doanh bị phá vỡ.

“Lần này, có thể là phần mềm vì AI. Bên dưới bề mặt là những ‘mảng kiến tạo’ đang dịch chuyển, tạo ra thách thức lớn cho toàn ngành”, Dimon nói.

Nhận định này xuất hiện đúng thời điểm thị trường Mỹ biến động mạnh. Chỉ số Dow Jones có phiên lao dốc hơn 800 điểm do lo ngại thuế quan mới và bất an quanh tác động của AI với doanh nghiệp công nghệ. Trong bối cảnh định giá cổ phiếu đang ở vùng cao kỷ lục, bất kỳ cú sốc nào cũng có thể kích hoạt làn sóng điều chỉnh mạnh.

Tín dụng tư nhân và tín hiệu cảnh báo sớm

Trước đó, hồi tháng 10/2025, Dimon đã cảnh báo về rủi ro trong thị trường tín dụng tư nhân sau khi một số doanh nghiệp vay nợ gặp vấn đề, thậm chí phá sản vì cáo buộc gian lận tài chính. JPMorgan từng phải ghi nhận khoản suy giảm giá trị 170 triệu USD liên quan đến một khoản vay.

“Khi những chuyện như vậy xảy ra, ‘ăng-ten’ của tôi lập tức dựng lên”, ông nói. Theo Dimon, trong mỗi chu kỳ tín dụng, sự đổ vỡ thường bắt đầu từ những góc khuất ít được chú ý nhất, trước khi lan rộng.

Thông điệp xuyên suốt của CEO JPMorgan không phải là dự báo một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra ngay lập tức, mà là cảnh báo về tâm lý chủ quan đang lan rộng.

Khi mọi thứ đều tăng giá và lợi nhuận được tạo ra dễ dàng, kỷ luật tài chính thường bị nới lỏng. Các khoản vay rủi ro hơn được chấp nhận, tiêu chuẩn tín dụng bị hạ thấp và hệ thống tích tụ rủi ro một cách âm thầm.

Theo CNN