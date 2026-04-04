Đây được xem là một trong những điểm nhấn đặc biệt tại lễ vinh danh các cá nhân xuất sắc trong chương trình Top 100 FPT 2025, chiều 2/4 tại Ninh Bình.

Màn chơi trống rực lửa cùng ban nhạc của CEO FPT Nguyễn Văn Khoa. Ảnh: FPT

Thay vì vest hay sơ mi quen thuộc, CEO FPT xuất hiện trong áo da đinh tán đậm chất rock, chơi trống cho tiết mục “Rock 100” - phiên bản đặc biệt phát triển từ giai điệu quen thuộc của “Rock thiệp hồng”.

Theo thông tin được tiết lộ từ FPT, CEO Khoa chỉ có vỏn vẹn một buổi chiều để tập “vào vai” tay trống, nhưng đã thể hiện phong thái tự tin như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Tiết mục khiến cả khán phòng reo hò phấn khích. "Chơi trống cũng giống như điều hành FPT – người giữ nhịp để tập thể cùng hòa chung một giai điệu", CEO Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.