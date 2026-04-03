Nền tảng số Thi hành án dân sự chính thức vận hành trên toàn quốc.

Ngày 3/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS). Việc khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn mới.

Nền tảng số Thi hành án dân sự được hình thành trong bối cảnh chuyển đổi số THADS được Bộ Tư pháp xác định là yêu cầu tất yếu, đánh dấu sự chuyển dịch từ điều hành dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, từ quy trình phân tán sang vận hành liên thông, xuyên suốt và minh bạch.

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản phương thức xây dựng, thi hành pháp luật, hướng tới nền quản trị hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu, công khai và minh bạch.

Cùng với đó, thực tiễn thi hành án dân sự (THADS) trong những năm gần đây cũng đặt ra áp lực ngày càng lớn, khi khối lượng việc và tiền phải thi hành liên tục tăng, nhiều vụ việc giá trị lớn, tính chất phức tạp, trong khi mô hình quản trị truyền thống nặng về thủ công đã bộc lộ rõ giới hạn.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026, hệ thống THADS được tổ chức lại theo mô hình một cấp tại địa phương, đòi hỏi hạ tầng vận hành phải được số hóa đồng bộ.

Luật THADS (sửa đổi) bổ sung các quy định theo hướng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện với trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ, tích hợp các hệ thống nghiệp vụ và từng bước hình thành nền tảng quản trị thi hành án thông minh, lấy dữ liệu làm trung tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

Khác với một ứng dụng công nghệ đơn lẻ, nền tảng số THADS được định hướng là hạ tầng điều hành và tác nghiệp thống nhất của toàn bộ hệ thống điều hành thi hành án trên môi trường số, đến nay bao gồm các phân hệ: tài chính – kế toán với biên lai điện tử; hỗ trợ ra quyết định thi hành án; tổ chức thi hành án; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC.

Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/3/2026, nền tảng số THADS ghi nhận gần 900.000 biên lai điện tử được phát hành, tổng thu gần 60.000 tỷ đồng.

100% quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số với hơn 800.000 hồ sơ và hơn 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật số. Toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo được thực hiện trên môi trường số.

Việc xây dựng và hoàn thiện nền tảng đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật THADS (sửa đổi) thể hiện tính tiên phong khi hệ thống công nghệ song hành ngay từ đầu với chính sách, thay vì đi sau nhiều năm như trước đây.

Nền tảng số THADS tạo lập môi trường số toàn trình với 4 đột phá nổi bật: số hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, thụ lý đến tổ chức thi hành và trả kết quả trên môi trường điện tử; kết nối Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp dịch vụ công và VNeID để nộp án phí trực tuyến, tống đạt văn bản điện tử thay thế hoàn toàn phương thức thủ công; quản trị thông minh qua Trung tâm IOC với dashboard phân cấp, cập nhật thời gian thực, hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ra quyết định; ứng dụng AI giúp rút ngắn đến 80% thời gian xử lý hồ sơ, giảm tới 90% thao tác thủ công, tự động phân tích bản án và dự thảo quyết định thi hành án trong dưới 20 phút.

Qua đó, nền tảng chuẩn hóa quy trình, tăng liên thông dữ liệu, bảo đảm công khai, minh bạch và siết chặt kỷ luật thực thi công vụ, hướng tới hệ thống thi hành án dân sự hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định sẽ chỉ đạo cục THADS xây dựng kế hoạch thực thi, nâng cao hiệu quả chất lượng THADS và đo lường bằng sự hài lòng người dân và kết quả thực thi thực tiễn từ Chính phủ giao.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bày tỏ: “Nền tảng số Thi hành án dân sự là kỳ tích thực thi Nghị quyết 57/NQ-TW. Nếu trước đây cần tới 4 năm, thì nay chúng ta hoàn thành chỉ trong 1 năm và vận hành trơn tru sau 6 tháng. Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi không giấy tờ, không gặp gỡ và Bộ tư pháp đã làm được điều đó”.