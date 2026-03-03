Trong bối cảnh AI phát triển, năng lực tính toán tiên tiến cùng các mô hình và công nghệ mới như điện toán lượng tử và mô hình ngôn ngữ lớn đang hội tụ nhanh chóng, 6G nổi lên như một lớp trí tuệ trung tâm, hợp nhất kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao thành một nền tảng AI-native.

Liên minh do Qualcomm khởi xướng quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ và viễn thông hàng đầu thế giới nhằm xây dựng lộ trình phát triển theo các cột mốc cụ thể, hướng tới phát triển và thương mại hóa các mạng 6G AI-native (các công nghệ được xây dựng với năng lực AI nội tại và đáng tin cậy) vào năm 2029.

Theo đó, 6G được định hình như một nền tảng AI-native, hợp nhất ba trụ cột công nghệ cốt lõi gồm: kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Hệ sinh thái 6G tương lai sẽ mở ra thế hệ mạng thông minh với vô tuyến tích hợp cảm biến, mạng RAN (Radio Access Network) ảo hóa, tự động hóa vận hành bằng AI, cùng các trung tâm dữ liệu biên và đám mây phục vụ khả năng xử lý khối lượng tính toán và dữ liệu AI thế hệ mới (new AI workloads).

Đây được xem là nền tảng cho sự bứt phá của các dịch vụ viễn thông, thiết bị thông minh thế hệ mới và các mô hình kinh doanh số tiên tiến.

Phát biểu về việc tham gia Liên minh, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, nhấn mạnh, “trong bối cảnh AI, năng lực tính toán tiên tiến cùng các mô hình và công nghệ mới như điện toán lượng tử và mô hình ngôn ngữ lớn đang hội tụ nhanh chóng, 6G nổi lên như một lớp trí tuệ trung tâm, hợp nhất kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao thành một nền tảng AI-native. Trong kỷ nguyên này, tốc độ đổi mới mang tính quyết định và hợp tác là trụ cột cốt lõi trong chiến lược của FPT. Qualcomm, FPT, các tập đoàn công nghệ trong Liên minh sẽ đồng hành thúc đẩy phát triển 6G. Việc tham gia Liên minh này sẽ đồng thời giúp FPT nâng cao năng lực chuyển hóa các công nghệ tiên tiến thành giá trị thực tiễn cho khách hàng trong nhiều ngành, khu vực và thị trường, đồng thời tăng cường năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như giao thông thông minh, hệ thống UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến, hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho một thế giới an toàn, thông minh và giàu khả năng thích ứng”.

Ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO của Qualcomm, cho biết, “6G không chỉ là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của công nghệ không dây. Đây là nền tảng cho một tương lai AI-native, nơi trí tuệ được phân bổ xuyên suốt từ thiết bị, biên mạng đến đám mây, đồng thời chuyển hóa các nhà cung cấp hạ tầng mạng thành những doanh nghiệp vận hành dựa trên AI. Với vai trò dẫn dắt nhiều thế hệ đổi mới không dây toàn cầu, Qualcomm mang đến chuyên môn sâu và năng lực toàn diện trong việc phát triển và thương mại hóa 6G. Cũng như mọi cuộc chuyển đổi công nghệ không dây trước đây, thành công sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác bền bỉ, mục tiêu chung và đổi mới đồng sáng tạo. Nhóm các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đang cùng nhau cam kết đầu tư và đổi mới nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung về 6G, với lộ trình triển khai thương mại từ năm 2029 trở đi”.

Liên minh tập trung phát triển toàn diện trên thiết bị, mạng và hạ tầng đám mây, với các mục tiêu trọng tâm gồm: thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn 6G, xác thực hệ thống sớm, trình diễn thiết bị và mạng tiền thương mại vào năm 2028, thiết lập chuẩn đánh giá mức độ sẵn sàng 6G cho toàn ngành và triển khai thương mại các hệ thống 6G toàn cầu, có khả năng tương tác vào năm 2029.

Việc tham gia Liên minh 6G toàn cầu không chỉ khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của FPT trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu, mà còn mở rộng năng lực nghiên cứu – phát triển, triển khai và thương mại hóa các công nghệ lõi thế hệ mới.

Qua đó, FPT tiếp tục hiện thực hóa định hướng chiến lược làm chủ công nghệ trở thành trung tâm bản đồ công nghệ Việt Nam, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, kiến tạo nền kinh tế số và xã hội số bền vững.