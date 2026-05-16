CEO của Nvidia đã được phát hiện đang thưởng thức món mì trên vỉa hè Bắc Kinh ngày 15/5 sau khi tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Jensen Huang được biết đến với nhiều điều: lãnh đạo công ty giá trị nhất thế giới, chiếc áo khoác da thương hiệu và tình yêu dành cho ẩm thực đường phố. Vì thế, việc ông được bắt gặp ăn mì ngoài đường phố lần này cũng không phải điều bất ngờ.

"Ngon quá", Huang nói với đám đông người hiếu kỳ trong khi thưởng thức món mì sốt đậu tương chiên.

Trong những năm qua, Huang đã được nhìn thấy đang thưởng thức ẩm thực địa phương tại các khu chợ ở các thành phố như Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hà Nội.

Khi vốn hóa thị trường của Nvidia tăng vọt - hiện tại được định giá 5,7 nghìn tỷ USD, danh tiếng của Huang cũng tăng theo. Điều đó đã dẫn đến việc đám đông lớn hơn đổ xô đến xem ông ăn mì.

Năm 2025, cuộc hẹn tại cửa hàng gà rán của ông cùng những người đứng đầu Samsung và Hyundai tại Hàn Quốc cũng thu hút sự chú ý lớn.

Ông Huang cũng thích kết hợp công việc và ẩm thực. CEO Meta Mark Zuckerberg từng cho biết vào năm 2024 rằng ông chủ Nvidia từng mời ông đến nhà để nấu món bít-tết pho mát.

Dường như ông Huang là một người sành ăn. Ý tưởng thành lập Nvidia thực tế đến từ Huang và hai người bạn Chris Malachowsky và Curtis Priem trong lúc uống cà phê và ăn bánh kếp tại một cửa hàng Denny's ở San Jose, California.

Công ty bán dẫn đã dựng các gian hàng Denny's tạm thời tại hội nghị GTC vào năm ngoái.

Một điều dường như không nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc của Trump là các thông báo về AI hay chất bán dẫn.

Jamieson Greer, đại diện thương mại Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với Bloomberg rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ không phải là chủ đề thảo luận chính với các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Theo truyền thông, Mỹ đã chấp thuận cho khoảng 10 công ty Trung Quốc mua chip H200 của Nvidia, nhưng cho biết chưa có giao dịch nào diễn ra.

Huang trước đây đã nói rõ mong muốn đối với thị trường Trung Quốc của mình, gọi đó là cơ hội trị giá 50 tỷ USD.

