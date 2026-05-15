Cisco Systems đang lên kế hoạch cắt giảm gần 4.000 nhân viên - chiếm chưa đến 5% tổng lực lượng lao động - như một phần trong chiến lược dịch chuyển quy mô lớn hướng tới trí tuệ nhân tạo (AI), ngay sau khi công bố báo cáo tài chính vượt kỳ vọng vào hôm 13/5.

CEO Cisco Technologies Chuck Robbins phát biểu tại Hội nghị Kinh tế thế giới Semafor ngày 15/4 tại Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Tập đoàn công nghệ có trụ sở tại San Jose (Mỹ) cho biết động thái này phản ánh chiến lược chuẩn bị cho kỷ nguyên AI thông qua việc chuyển hướng đầu tư vào những lĩnh vực có nhu cầu lớn nhất và mang lại giá trị cao nhất.

"Tôi tự tin Cisco sẽ là một trong những người chiến thắng. Điều này đồng nghĩa với việc phải đưa ra những quyết định khó khăn", CEO Cisco Chuck Robbins chia sẻ.

Vài giờ trước đó, công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2026 vượt xa các dự báo của Phố Wall. Doanh thu đạt mức kỷ lục 15,8 tỷ USD so với mức dự kiến 15,56 tỷ USD.

Trong khi đó, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) sau điều chỉnh đạt 1,06 USD, cao hơn mức 1,04 USD theo kỳ vọng.

Mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái đạt 12%, tăng từ con số 14,15 tỷ USD của quý III năm tài chính 2025 (kết thúc vào khoảng ngày 26/4).

Cisco cũng xác nhận đã nhận được 5,3 tỷ USD giá trị các đơn đặt hàng hạ tầng AI từ nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn tính từ đầu năm đến nay.

Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, công ty dự kiến tổng giá trị đơn hàng AI trong năm tài chính 2026 sẽ đạt khoảng 9 tỷ USD, tăng mạnh so với ước tính 5 tỷ USD trước đó.

Doanh thu từ phân khúc này trong năm tài chính 2026 cũng được điều chỉnh tăng từ 3 tỷ USD lên mức dự phóng 4 tỷ USD.

Bất chấp việc ghi nhận mức doanh thu kỷ lục, công ty cho biết sẽ bắt đầu gửi thông báo sa thải từ ngày 14/5 trên toàn cầu, nhằm tiếp tục dồn lực cho các mảng tăng trưởng cao như AI, bảo mật và hệ thống mạng.

Cisco cam kết hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng thông qua các gói trợ cấp thôi việc, tài nguyên đào tạo mở rộng và hỗ trợ tìm kiếm việc làm qua chương trình bố trí nhân sự nội bộ và bên ngoài.

Chương trình này từng hỗ trợ khoảng 75% người tham gia tìm được vị trí công việc mới.

Cisco ước tính kế hoạch tái cơ cấu, bao gồm chi phí trợ cấp thôi việc và các khoản liên quan, sẽ tiêu tốn các chi phí trước thuế lên tới 1 tỷ USD.

Công ty dự kiến ghi nhận khoảng 450 triệu USD trong số các chi phí này vào quý tiếp theo, phần còn lại sẽ được hạch toán trong năm tài chính 2027.

(Theo Fox)