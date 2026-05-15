Bên lề một sự kiện hôm 14/5, ông Jensen Huang cho biết Tổng thống Donald Trump là người trực tiếp đề nghị ông tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra tại Bắc Kinh.

Ông Huang là cái tên được bổ sung vào đoàn doanh nghiệp Mỹ vào phút chót. Trước đó, tên của ông không xuất hiện trong danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng chuyến công du Trung Quốc mà Nhà Trắng công bố hôm đầu tuần.

CEO Nvidia Jensen Huang tham dự buổi khai trương Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh năm 2025. Ảnh: Kyodo

CEO Nvidia gọi đây là “một cơ hội đáng kinh ngạc” để đại diện cho nước Mỹ và hỗ trợ Tổng thống Trump trong sự kiện mà ông mô tả là “một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại”.

“Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi đại diện cho nước Mỹ và tới đây để hỗ trợ Tổng thống Trump, đây là một trong những hội nghị quan trọng nhất lịch sử nhân loại”, Huang nói.

Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là yếu tố quan trọng để cải thiện hợp tác song phương.

“Hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump, có mối quan hệ rất tốt đẹp. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta dựa vào mối quan hệ đó nhằm xây dựng một quan hệ đối tác tốt hơn rất nhiều”, Huang nói thêm.

Cơ hội mở khóa thị trường 50 tỷ USD của Nvidia

Theo truyền thông, Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép các công ty Trung Quốc gồm Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com mua chip H200 - dòng tăng tốc AI chủ lực của Nvidia. Trong khi đó, Lenovo và Foxconn được cấp phép làm nhà phân phối.

Quyết định này đánh dấu bước đảo chiều đáng chú ý trong chính sách hạn chế xuất khẩu chip AI mà Washington áp dụng từ tháng 10/2023.

Các biện pháp kiểm soát trước đó gần như khiến Trung Quốc không thể tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia, đóng lại thị trường từng mang về khoảng 8 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho hãng.

Tuy nhiên, các giao dịch vẫn chưa được hoàn tất vì phía Trung Quốc đang tiếp tục xem xét phê duyệt. Tốc độ thông qua của Bắc Kinh sẽ quyết định thời điểm Nvidia có thể ghi nhận doanh thu thực tế từ đợt mở cửa này.

Cổ phiếu của Nvidia tăng mạnh lên mức kỷ lục 236,46 USD trong phiên giao dịch ngày 15/5, đưa vốn hóa lên khoảng 5.690 tỷ USD, cao hơn GDP của mọi quốc gia ngoại trừ Mỹ và Trung Quốc.

Giới đầu tư xem nhu cầu từ Trung Quốc là mảnh ghép còn thiếu trong chiến lược mở rộng trung tâm dữ liệu AI của Nvidia. Trước khi các lệnh cấm được áp dụng, thị trường Trung Quốc từng đóng góp gần 1/4 doanh thu cho hãng sản xuất chip Mỹ.

Theo báo cáo tài chính năm tài khóa 2025, Trung Quốc chiếm khoảng 13% tổng doanh thu của Nvidia, tương đương 17,1 tỷ USD. Con số này tăng 66% so với năm trước và gần gấp ba so với năm tài khóa 2023, trước khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được siết chặt hơn.

Hồi tháng 5, CEO Nvidia cho biết doanh thu của công ty tại Trung Quốc hiện đã “về 0” do các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ, đồng thời cảnh báo việc nhường toàn bộ thị trường Trung Quốc cho đối thủ là bước đi thiếu hợp lý về chiến lược.

H200 hiện là một trong những dòng chip AI được săn đón nhất của Nvidia, phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn cũng như hệ thống AI đám mây. Đây là loại phần cứng được xem là nền tảng để các công ty cạnh tranh trong lĩnh vực AI tạo sinh.

Dù bị hạn chế tiếp cận chip tiên tiến của Nvidia, các “ông lớn” công nghệ Trung Quốc như Alibaba hay Tencent vẫn liên tục tăng đầu tư vào hạ tầng AI.

Trong khi đó, các giải pháp nội địa như chip AI của Huawei vẫn chưa thể theo kịp Nvidia về hệ sinh thái phần mềm và mức độ phổ biến với lập trình viên.

Nhiều nhà phân tích cho rằng lợi thế cạnh tranh của Nvidia tại Trung Quốc thậm chí còn mạnh hơn trong giai đoạn bị hạn chế xuất khẩu.

Nguyên nhân là nền tảng phần mềm CUDA của hãng ngày càng trở thành tiêu chuẩn toàn cầu trong phát triển AI, khiến hệ sinh thái Nvidia bám rễ sâu hơn vào cộng đồng lập trình viên.

Thị trường AI Trung Quốc có thể đạt quy mô khoảng 50 tỷ USD mỗi năm. Điều này khiến việc quay trở lại thị trường này trở nên đặc biệt quan trọng với Nvidia trong bối cảnh công ty đang tìm cách duy trì tốc độ tăng trưởng ở quy mô khổng lồ hiện tại.

Trong bốn quý gần nhất, "ông lớn" bán dẫn Mỹ đã tạo ra hơn 96,7 tỷ USD dòng tiền tự do. Ngay cả khi chỉ giành lại một phần nhỏ cơ hội tại Trung Quốc, hãng vẫn có thể kéo dài chu kỳ tăng trưởng thêm nhiều năm nữa.

Dù vậy, rủi ro vẫn còn lớn. Giới phân tích chỉ ra Washington có thể đảo ngược quyết định nếu căng thẳng địa chính trị leo thang, trong khi Bắc Kinh cũng có thể ưu tiên các nhà cung cấp nội địa.

Ngoài ra, các dòng chip tuân thủ quy định xuất khẩu thường có biên lợi nhuận thấp hơn sản phẩm cao cấp không bị hạn chế.

Tuy nhiên, việc Mỹ sẵn sàng đàm phán đã thay đổi đáng kể cách nhìn của thị trường. Việc Jensen Huang thậm chí tham gia phái đoàn Mỹ - Trung vào phút chót, cho thấy Nvidia không chỉ phản ứng với thay đổi chính sách mà còn có thể đang góp phần định hình chúng.

Giới quan sát cho rằng khả năng duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Bắc Kinh đang trở thành lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Nvidia. Rất ít công ty bán dẫn có tầm ảnh hưởng tương tự trên bàn cờ AI toàn cầu.

(Tổng hợp)