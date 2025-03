Khối lượng tính toán tăng gấp 100 lần

Ông Huang nhận định ngành AI đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi các doanh nghiệp ưu tiên khai thác phản hồi chi tiết từ mô hình AI thay vì chỉ tập trung vào việc huấn luyện trên dữ liệu khổng lồ.

“Theo ước tính, khối lượng tính toán cần thiết cho khả năng lý luận của AI hiện đã tăng hơn 100 lần so với dự đoán cách đây một năm,” ông nhấn mạnh.

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ về phần cứng mạnh mẽ mà còn phải tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh các tác nhân AI tự động hoạt động với ít sự can thiệp từ con người.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng ngành công nghiệp AI đang vào giai đoạn bước ngoặt. Ảnh: Nvidia

Sự chuyển dịch này đặt ra thách thức lớn cho Nvidia khi thị trường ngày càng tập trung vào suy luận (inference) – một lĩnh vực khác biệt so với thế mạnh truyền thống của hãng trong đào tạo mô hình AI.

Gần đây, chatbot DeepSeek từ Trung Quốc, với hiệu năng cạnh tranh nhưng ít phụ thuộc vào phần cứng cao cấp, đã làm dấy lên lo ngại về vị thế của Nvidia.

Tuy nhiên, CEO Jensen Huang khẳng định: “Chip Nvidia vẫn là giải pháp duy nhất có thể tối ưu hóa phản hồi thông minh cho hàng triệu người dùng, đồng thời đảm bảo tốc độ vượt trội.”

Bên cạnh việc công bố lộ trình phát triển phần cứng, Nvidia giới thiệu phần mềm miễn phí Dynamo, giúp tăng tốc quá trình suy luận của các mô hình AI.

Ngoài ra, hãng ra mắt DGX Workstation sử dụng chip Blackwell, hợp tác với Dell, Lenovo và HP. Sản phẩm này được định vị như đối thủ trực tiếp của dòng máy Mac cao cấp của Apple trong lĩnh vực AI, hướng đến nhóm khách hàng chuyên nghiệp.

Trong tương lai, mỗi công ty sẽ có hai nhà máy: một để sản xuất sản phẩm của họ và một dành riêng cho AI CEO Nvidia Jensen Huang

Cơ sở hạ tầng AI, bao gồm công nghệ quang tử (photonics) và hệ thống lưu trữ tối ưu hóa cho AI, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong ngành.

Các giải pháp mạng và lưu trữ tiên tiến không chỉ nâng cao khả năng mở rộng mà còn cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng trong các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Theo dự báo của Nvidia, AI vật lý dành cho công nghiệp và robot mang đến cơ hội trị giá 50 nghìn tỷ USD. Các hệ thống robot và tự động hóa ứng dụng AI sẽ cách mạng hóa các ngành sản xuất, logistics, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác.

Trong đó, nền tảng NVIDIA Isaac và Cosmos đóng vai trò tiên phong, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi này.

Hệ thống an toàn toàn diện cho xe hơi

Những công bố tại GTC 2025 không chỉ tập trung vào xu hướng lý luận AI mà còn mở rộng sang các ứng dụng như AI vật lý và xe tự hành.

Tuy nhiên, Nvidia đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các chip tùy chỉnh của Amazon, Google và nhiều startup, đồng thời chịu áp lực cải thiện hiệu quả năng lượng – một điểm yếu của GPU so với các giải pháp thay thế.

Dù vậy, CEO Jensen Huang vẫn tự tin khẳng định: “Chúng tôi đang dẫn đầu trong việc định hình tương lai của AI.”

Nvidia bắt tay với GM, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ, ứng dụng AI phát triển các thế hệ xe hơi, nhà máy và robot tiếp theo. Ảnh: Nvidia

Tại sự kiện, NVIDIA ra mắt hệ thống an toàn toàn diện mang tên NVIDIA Halos, tích hợp phần cứng và phần mềm ô tô với những nghiên cứu AI tiên tiến nhằm nâng cao độ an toàn cho xe tự hành.

Halos bao gồm chip, phần mềm, công cụ và dịch vụ, hỗ trợ phát triển các hệ thống AV (Autonomous Vehicles) an toàn, từ môi trường đám mây đến thực tế.

Halos được thiết kế như một giải pháp an toàn tổng thể, hoạt động trên ba cấp độ bổ trợ lẫn nhau:

Cấp độ công nghệ: Đảm bảo an toàn nền tảng, an toàn thuật toán và an toàn hệ sinh thái.

Cấp độ phát triển: Tích hợp các biện pháp bảo vệ trong quá trình thiết kế, triển khai và xác nhận.

Cấp độ tính toán: Bao quát từ đào tạo AI, mô phỏng cho đến triển khai thực tế.

(Theo Nvidia, Engadget, TechCrunch)