Giải thưởng tôn vinh những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn, đang định hình ngành nghề của mình thông qua các chiến lược táo bạo, phong cách lãnh đạo lấy con người làm trung tâm và tạo ra tác động bền vững. Sự ghi nhận dành cho Shaun không chỉ là cột mốc trong hành trình cá nhân của anh, mà còn đánh dấu bước phát triển của Spotlight Asia như một trong những công ty truyền thông chiến lược hàng đầu Đông Nam Á.

Chỉ trong vòng 5 năm, Spotlight Asia đã mở rộng từ Thái Lan sang hoạt động tại Việt Nam, Singapore và Philippines, cung cấp trọn gói các dịch vụ truyền thông bao gồm chiến lược PR, quản lý chiến dịch KOL và người có ảnh hưởng, truyền thông xã hội và sáng tạo nội dung. Hiện nay, công ty là đối tác tin cậy của các khách hàng toàn cầu và khu vực trong các lĩnh vực phong cách sống cao cấp, công nghệ, khách sạn - du lịch và kinh doanh, những thương hiệu đang tìm kiếm một công ty PR tại Đông Nam Á có khả năng kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa bản địa.

Danh mục chiến dịch của Spotlight Asia trải dài khắp khu vực với những dấu mốc thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn. Công ty đã dẫn dắt lễ ra mắt Tesla tại Thái Lan, cũng như sự kiện ra mắt HBO Max tại Thái Lan, thiết lập chuẩn mực mới cho truyền thông giải trí tại thị trường này. Năm 2025, Spotlight Asia tổ chức Lễ công bố MICHELIN Guide đầu tiên tại Philippines, đồng thời dẫn dắt chiến dịch công bố ra mắt SAP Labs Vietnam - nhấn mạnh cam kết của SAP đầu tư hơn 150 triệu Euro vào trung tâm đổi mới sáng tạo kỹ thuật số thế hệ mới tại TP.HCM trong vòng 5 năm tới.

“Giải thưởng này phản ánh những nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ chúng tôi trong việc không ngừng vượt qua giới hạn và triển khai các chiến dịch thực sự chạm đến khán giả địa phương”, Shaun Pham chia sẻ. “Tại Spotlight Asia, chúng tôi luôn tin rằng truyền thông tại khu vực này phải vượt xa việc dịch thuật - đó là sự kết nối văn hóa chân thực, sự rõ ràng về chiến lược và nghệ thuật kể chuyện mang lại tác động kinh doanh thực sự”.

Là người Việt Nam, thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái, Shaun có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR và truyền thông chiến lược, từng đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo khu vực tại Uber, Ford Motor Company và Netflix. Dưới sự dẫn dắt của anh, Spotlight Asia đã trở thành công ty PR hàng đầu tại Thái Lan, là cái tên đang lên trong nhóm các công ty PR tại Việt Nam, đồng thời là đối tác khu vực được các thương hiệu hàng đầu tin tưởng khi ra mắt hoặc mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á.

Tạp chí Men’s Folio Vietnam đánh giá cao Shaun như hình mẫu của thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới - những người đang tái định hình ngành nghề bằng mục đích, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, đồng thời xây dựng di sản gắn liền với tác động cộng đồng và sự am hiểu văn hóa.

Hướng tới năm 2026, Spotlight Asia sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong các chiến dịch thương hiệu khu vực, truyền thông bền vững, định vị doanh nghiệp và các hoạt động xuyên biên giới - tất cả đều xoay quanh sứ mệnh cốt lõi: khiến mọi thông điệp đều có ý nghĩa và tạo được sự cộng hưởng.

Spotlight Asia là công ty truyền thông chiến lược và quan hệ công chúng có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Singapore và Philippines. Công ty chuyên về quan hệ công chúng, tiếp thị người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng, nội dung truyền thông xã hội, quan hệ truyền thông và các chiến dịch trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Với khách hàng trong các lĩnh vực phong cách sống cao cấp, khách sạn - du lịch, di chuyển, công nghệ và doanh nghiệp, Spotlight Asia hỗ trợ các thương hiệu toàn cầu bản địa hóa phù hợp với văn hóa và tạo ra tác động sáng tạo.

