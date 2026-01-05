Dù chính thức khai mạc vào ngày 6/1 (giờ Mỹ), không khí tại Las Vegas đã nóng lên từ 5/1 với hàng loạt cuộc họp báo và thông báo quan trọng. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý nhất được kỳ vọng tại sự kiện năm nay.

Laptop: Cuộc chiến chip xử lý và hiệu suất đồ họa

Tâm điểm của mảng máy tính xách tay năm nay là sự xuất hiện của ba dòng chip mới: Panther Lake của Intel, Snapdragon X2 của Qualcomm và dòng chip được đồn đại "Gorgon Point" của AMD. Cả Intel và Qualcomm đều đang quảng bá mạnh mẽ về hiệu quả năng lượng và sức mạnh đồ họa của các con chip này, hứa hẹn mang lại thời lượng pin ấn tượng và khả năng xử lý đồ họa tích hợp mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh vắng bóng các dòng GPU mới từ Nvidia.

Chip Panter Lake của Intel được công bố từ tháng 10/2025. Ảnh: Intel

Bên cạnh cuộc đua cấu hình, giới công nghệ cũng kỳ vọng vào những thiết kế laptop đột phá hơn như màn hình cuộn, màn hình kép hay màn hình gập, vượt thoát khỏi những bản concept nằm trên giấy.

Nhà thông minh: Kỷ nguyên của robot và AI thực dụng

CES 2026 được dự báo sẽ tràn ngập robot. Không chỉ dừng lại ở robot hút bụi hay lau nhà thông minh hơn, năm nay sẽ đánh dấu bước chuyển mình từ khoa học viễn tưởng sang thực tế của các robot hình người (humanoid) với khả năng thao tác linh hoạt và trí thông minh sâu sắc hơn nhờ công nghệ thị giác máy tính.

AI cũng sẽ thâm nhập sâu vào các thiết bị an ninh như camera giám sát, giúp chúng hiểu ngữ cảnh thay vì chỉ ghi hình đơn thuần. Việc camera hỗ trợ chuẩn Matter cũng là một bước tiến quan trọng được mong đợi. Ngoài ra, xu hướng khóa cửa thông minh sử dụng công nghệ mở khóa bằng lòng bàn tay, khuôn mặt và băng tần siêu rộng (UWB) sẽ tiếp tục nở rộ với thiết kế tinh tế hơn.

Điện thoại: Sự chờ đợi mang tên Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold là mẫu smartphonne gập ba mới nhất. Ảnh: Samsung

Dù CES thường không phải sân chơi chính của điện thoại thông minh, năm nay có thể là ngoại lệ với sự xuất hiện của Samsung Galaxy Z TriFold. Sau khi ra mắt tại Hàn Quốc, CES được xem là sân khấu hoàn hảo cho màn chào sân toàn cầu của chiếc điện thoại gập ba độc đáo này. Một thiết bị vừa là điện thoại, vừa mở ra thành máy tính bảng 10 inch, hứa hẹn sẽ là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

TV: Cuộc đổ bộ của màn hình RGB LED

Tiếp nối sự kiện Hisense ra mắt TV RGB Mini LED đầu tiên vào năm ngoái, CES 2026 dự kiến sẽ chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ này. Samsung và LG đã sẵn sàng với các dòng Micro RGB LED và Micro RGB evo với đa dạng kích thước từ 55 đến 100 inch.

Mọi hãng sản xuất TV lớn đều sẽ cạnh tranh trên thị trường RGB TV năm 2026. Ảnh: LG

Ẩn số lớn nhất lúc này nằm ở thời điểm mở bán và mức giá cụ thể của các dòng TV thế hệ mới trong năm 2026. Năm ngoái, cả mẫu Samsung Micro RGB LED 115 inch và Hisense RGB Mini LED 116 inch đều có mức giá ngất ngưởng quanh vùng 30.000 USD, trong khi phiên bản 100 inch của Hisense cũng được niêm yết tới 19.999 USD.

Tuy nhiên, với những bước tiến vượt bậc về công nghệ RGB LED trong năm qua cùng áp lực cạnh tranh gay gắt, thị trường hoàn toàn có quyền kỳ vọng mức giá sẽ hạ nhiệt về ngưỡng hợp lý hơn.

Thiết bị đeo và công nghệ sức khỏe

Kính thông minh được dự đoán xuất hiện dày đặc tại triển lãm CES 2026. Ảnh: The Verge

Xu hướng thiết bị đeo năm nay sẽ dịch chuyển từ theo dõi thể chất đơn thuần sang tích hợp AI và thực tế ảo (XR), đặc biệt là kính thông minh. Người dùng có thể mong đợi những mẫu kính xóa nhòa ranh giới với headset thực tế ảo.

Trong lĩnh vực sức khỏe, từ khóa "tuổi thọ" (longevity) sẽ lên ngôi. Các thiết bị mới sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ thông qua việc phân tích các chỉ số sinh học chuyên sâu, đánh dấu bước tiến mới của công nghệ y tế cá nhân.

(Theo The Verge)