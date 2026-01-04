Năm 2025 là một cột mốc đáng nhớ của Apple với hàng loạt bước tiến lớn như Liquid Glass, iPhone Air, dòng iPhone 17 Pro đổi mới mạnh mẽ và những bước nhảy vọt của Apple Silicon.

Dù không có quá nhiều sản phẩm “gây sốc”, cảm giác chung là mọi thứ đều mới mẻ, táo bạo và rõ ràng.

Apple được kỳ vọng sẽ tiếp tục “gây bão” công nghệ với loạt thiết bị mới trong năm 2026. Ảnh: 9to5mac

Bước sang 2026, Apple được kỳ vọng sẽ tiếp tục “gây bão” công nghệ với loạt thiết bị mới trải rộng trên nhiều danh mục, từ màn hình, máy tính, iPad cho đến iPhone màn hình gập.

Studio Display thế hệ mới: mảnh ghép nhỏ nhưng giá trị lớn

Có lẽ đây là cái tên khiêm tốn nhất trong danh sách, nhưng nếu nhìn vào lịch sử phát triển màn hình của Apple, nó quan trọng hơn nhiều người nghĩ.

Trong gần một thập kỷ, Apple chỉ phát hành hai màn hình lớn: Pro Display XDR năm 2019 và Studio Display năm 2022. Vì thế, việc ra mắt dòng màn hình mới trong đầu năm tới là tín hiệu rất đáng chú ý.

Studio Display thế hệ mới sử dụng tấm nền miniLED chất lượng cao. Ảnh: 9to5mac

Theo các nguồn tin, Apple sẽ tung ra màn hình ngoài dành cho Mac với tùy chọn kích thước 27 inch, sử dụng tấm nền miniLED chất lượng cao.

Đặc biệt, sản phẩm có thể trang bị chip A19 Pro, nâng cấp mạnh mẽ so với A13 Bionic trên Studio Display hiện tại. Điều này hứa hẹn nâng trải nghiệm xử lý hình ảnh, hiệu năng trí tuệ nhân tạo và các tính năng thông minh lên một tầm cao mới.

Apple Home Hub: trung tâm nhà thông minh chờ ngày hoàn thiện

Thiết bị cho nhà thông minh của Apple đã được đồn đoán suốt nhiều năm, nhưng đến nay vẫn trong chế độ “chờ”.

Nguyên nhân lớn nhất là sản phẩm phụ thuộc mạnh vào Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo – thứ mà Apple vẫn đang loay hoay hoàn thiện.

Sản phẩm được cho là một dạng “HomePad”, sở hữu màn hình 7 inch cùng hệ điều hành mới mang tên homeOS.

Nó sẽ trở thành trung tâm điều khiển nhà thông minh, mang đến khả năng quản lý chi tiết các thiết bị trong gia đình, đồng thời đóng vai trò trợ lý ảo mạnh mẽ.

Apple dự kiến trang bị chip A18 cho thiết bị này, biến nó thành một đối thủ trực diện với Google Nest Hub hay Amazon Echo Show.

Nếu Apple sớm giải quyết được bài toán Siri AI, đây sẽ là một trong những sản phẩm đáng mong đợi nhất năm 2026.

MacBook Pro 2026: mỏng hơn, mạnh hơn và đột phá hơn

Lần đầu tiên kể từ năm 2021, MacBook Pro dự kiến sẽ được Apple “đại tu” thiết kế. Trọng tâm của sự thay đổi nằm ở thân máy siêu mỏng và việc lần đầu tiên đưa màn hình OLED lên dòng MacBook.

Công nghệ OLED không chỉ mang lại màu sắc sống động hơn mà còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Một số tin đồn còn cho thấy MacBook Pro mới có thể hỗ trợ màn hình cảm ứng và thậm chí cả kết nối 5G, điều mà người dùng MacBook mong chờ từ lâu.

Trái tim của máy sẽ là chip M6, rất có thể là bộ xử lý 2nm đầu tiên của Apple, hứa hẹn hiệu năng vượt trội. Nếu mọi thứ đúng kế hoạch, năm 2026 sẽ là cột mốc lớn của dòng MacBook Pro.

iPhone gập đầu tiên: bước đi chiến lược sau iPhone Air

Chỉ một năm sau iPhone Air, Apple được cho là sẽ tung ra siêu phẩm iPhone Fold – chiếc iPhone gập đầu tiên.

Thay vì thiết kế gập vỏ sò như nhiều hãng khác, Apple được cho là chọn hướng thiết bị dạng “máy tính bảng gập”.

Máy sẽ có màn hình trong 7,8 inch và màn hình phụ 5,5 inch bên ngoài, thuộc nhóm thiết bị gập kích thước nhỏ gọn.

iPhone Fold – chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt năm 2026. Ảnh: AppleInsider

Apple được cho là đang đặc biệt tập trung vào việc loại bỏ nếp gấp, yếu tố lâu nay khiến người dùng e ngại smartphone gập.

Thiết kế khung titan giúp tăng độ bền trong khi thiết bị có thể sử dụng Touch ID thay vì Face ID, một thay đổi đáng chú ý về triết lý sử dụng. Nếu ra mắt đúng hẹn, đây sẽ là một trong những sản phẩm được mong đợi nhất thập kỷ.

MacBook giá rẻ: chiến lược mở rộng người dùng

Một bước đi bất ngờ khác từ Apple là kế hoạch ra mắt dòng MacBook giá thấp hơn cả MacBook Air. Thiết bị được cho là sẽ sử dụng chip A18 Pro, màn hình 13 inch và nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung.

Giá khởi điểm dự kiến chỉ khoảng 699 USD, mức giá khó tin đối với một máy tính xách tay mang logo Apple.

Chưa rõ Apple sẽ cắt giảm những yếu tố nào để đạt được mức giá này, nhưng đây sẽ là chiếc MacBook đầu tiên dùng chip A-series.

Nếu thành hiện thực, sản phẩm có thể mở ra một nhóm khách hàng hoàn toàn mới và thay đổi thế cục thị trường laptop phổ thông.

iPad mini OLED: nâng tầm dòng máy nhỏ gọn

Sau lần thay đổi lớn vào năm 2021, iPad mini đang chuẩn bị bước sang chương mới với thiết kế mới cùng màn hình OLED.

Sau iPad Pro, đây sẽ là mẫu iPad thứ hai được trang bị công nghệ hiển thị cao cấp này, mang lại chất lượng hình ảnh sâu, đen tuyệt đối và độ tương phản vượt trội.

Bên cạnh đó, iPad mini mới cũng được cho là sẽ có khả năng chống nước tốt hơn cùng chip A19 Pro mạnh mẽ, biến nó thành thiết bị nhỏ gọn nhưng “không hề nhỏ bé” về sức mạnh.

Nhìn vào danh sách sản phẩm, có thể thấy Apple không chỉ nâng cấp cấu hình đơn thuần mà hướng tới thay đổi rõ rệt trong triết lý thiết kế và trải nghiệm.

Từ MacBook Pro đột phá, iPhone gập đầy tham vọng, iPad mini nâng cấp mạnh đến Home Hub hoàn toàn mới, năm 2026 hứa hẹn sẽ là giai đoạn Apple mở rộng tầm ảnh hưởng công nghệ trên mọi mặt trận. Người dùng có lý do để chờ đợi một năm bùng nổ thực sự.

(Theo 9to5mac, CNET, AppleInsider)