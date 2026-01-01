Theo tờ Business Insider, dù Donald Trump Jr. và Eric Trump - hai con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump - từng tuyên bố chiếc điện thoại màu vàng sẽ lên kệ vào tháng 8/2025, đại diện chăm sóc khách hàng của Trump Mobile cho biết sản phẩm sẽ chỉ được giao vào cuối tháng 1. Việc chậm trễ được cho là một phần do ảnh hưởng từ đợt chính phủ Mỹ đóng cửa gần đây.

Mẫu điện thoại T1 của Trump Mobile từng được quảng cáo "sản xuất tại Mỹ". Ảnh: Trump Mobile

Trump Mobile được công bố ngày 16/6/2025, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ông Donald Trump khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên. Sản phẩm chủ lực là chiếc smartphone T1 màu vàng, giá 499 USD, có thiết kế tương tự các mẫu Android hiện nay.

Ban đầu, hãng quảng cáo thiết bị “Made in the USA”, song điều này nhanh chóng gây tranh cãi trong giới công nghệ về khả năng sản xuất hoàn toàn trong nước với mức giá nói trên.

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, cụm từ “MADE IN THE USA” đã bị gỡ khỏi website Trump Mobile. Thay vào đó, sản phẩm được mô tả là “được hiện thực hóa ngay tại Mỹ” và làm bởi “đôi tay người Mỹ”.

Trước đây, ông Trump từng đe dọa áp thuế với Apple nếu không chuyển hoạt động sản xuất iPhone về Mỹ, dù nhiều chuyên gia cho rằng việc tái tạo toàn bộ chuỗi cung ứng trong nước là gần như bất khả thi.

Bên cạnh thiết bị, Trump Mobile còn giới thiệu gói cước “47 Plan” với giá 47,45 USD mỗi tháng, gắn với việc ông Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ.

Gói này bao gồm gọi điện, nhắn tin, dữ liệu không giới hạn, hỗ trợ cứu hộ giao thông và cả dịch vụ khám sức khỏe từ xa.

Giữa lúc chưa thể tung ra điện thoại riêng, Trump Mobile lại bắt đầu bán các mẫu điện thoại đã qua sử dụng của Samsung và Apple, với giá từ 369 đến 629 USD.

Tài khoản X của hãng cũng không có cập nhật mới trong bốn tháng qua, bài đăng gần nhất là vào ngày 27/8/2025.

Dù trễ hẹn, Trump Mobile vẫn tiếp tục nhận đặt trước điện thoại T1 với khoản đặt cọc 100 USD; số tiền còn lại 399 USD sẽ được thu khi sản phẩm chính thức giao đến tay khách hàng.

(Theo Insider)