Chị Bùi Hương (SN 1992, Đồng Nai) là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ, anh trai và chị gái của chị sống ở xã Đắk Lua (Đồng Nai). Riêng chị sau khi kết hôn thì lập nghiệp và sinh sống ở thành phố Biên Hòa cũ, cách nhà 200km.

Khoảnh khắc người cha 70 tuổi mang quà quê vượt 200km đến thăm con gái

Cách đây nhiều năm, bố chị Hương (hiện 70 tuổi) phát hiện mắc bệnh thận. Mỗi tháng, bố chị đều phải đi xe khách đến bệnh viện ở thành phố, cách nhà 200km, để thăm khám, mua thuốc.

Nhà chị cách bệnh viện không xa, mỗi lần đi khám như vậy, bố chị đều ghé nhà thăm con cháu, mang theo rất nhiều quà quê.

Đầu tháng 4/2026, bố chị Hương đến lịch tái khám. Như thường lệ, ông tự bắt xe khách đến bệnh viện. Nhưng lần này, ông đã đem đến cho con gái một bất ngờ.

"Tối trước đó, tôi gọi điện hỏi thăm giờ giấc di chuyển của bố. Bố bảo đặt xe chuyến 7h, dự kiến 11h sẽ đến nơi. Tôi dự định ra bến xe đón bố rồi đưa bố đến viện khám luôn.

Nào ngờ, bố tôi đổi ý chuyển sang đi chuyến xe đêm. Bố bảo 'bố đi xe đêm để họ chở đến nhà con luôn, nếu đi xe ngày, con lại phải ra bến xe đón bố; nắng nôi, nguy hiểm'. Tôi nghe mà thương bố vô cùng", chị Hương kể.

Người cha mang từng mớ rau, quả trứng đến cho con gái

4h ngày 1/4, nghe tiếng chuông cửa, vợ chồng chị Hương ra mở cổng. Trước mắt chị là hình ảnh người cha gầy gò, vai đeo ba lô to nặng, hai tay xách hai túi đồ và bên cạnh là chiếc thùng xốp được dán băng keo kỹ lưỡng. Trong đó là những món quà quê bố chị mang cho con gái.

“Bố mang cho tôi rất nhiều quà quê, nào thịt gà, thịt ngan, thịt lợn, trứng, rau, nào là bánh trái... Bố còn mang cả chanh, quất và hộp khoai mì luộc sẵn cho tôi. Chiếc ba lô của bố chỉ đựng toàn đồ ăn cho con gái", chị Hương xúc động kể.

Dù đi xe khách cả đêm vất vả, bố chị Hương vẫn ngồi rửa từng quả trứng sạch sẽ để con gái bỏ vào tủ lạnh. Nhìn cách bố yêu thương con cháu một cách thầm lặng, chị xúc động và thương bố vô bờ.

Như thường lệ, bố chị sau khi thăm khám, mua thuốc, chỉ ở lại nhà con gái chơi một buổi rồi lại bắt xe khách ra về. Đây không phải lần đầu chị Hương nhận được những món quà quê giản dị, mộc mạc từ bố nhưng lần nào cũng khiến chị xúc động và trân trọng.

Chị Hương bên bố mẹ

Chị Hương cho hay, bố chị là người cha nghiêm khắc. Ba anh em chị trưởng thành nhờ sự rèn giũa khắt khe và tỉ mỉ của bố.

Tuy nhiên, phía sau sự nghiêm khắc ấy lại là người bố tình cảm, luôn sống vì các con.

"Khi các con đã vững vàng, lại đi làm ăn xa, tình cảm của bố tôi lại càng bộc lộ rõ. Mới đây thôi, 22h bố vẫn gọi cho tôi hỏi dịp lễ 30/4 sắp tới có về quê không.

Bố bảo 'con cố gắng thu xếp về chơi với bố mẹ, bố phần cho mấy con gà'", chị Hương kể.

Lần đầu tiên chị Hương thấy bố mình khóc là vào ngày chị đi lấy chồng. Khoảnh khắc bố rơi nước mắt tiễn con gái xuất giá, chị càng hiểu rõ tình yêu thương bố dành cho các con.

Khi trưởng thành và đã làm mẹ, chị vẫn được bố mẹ yêu thương, chăm lo từng chút một. Chị thấy bản thân may mắn và hạnh phúc.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người cha già mang quà quê đến cho con gái vào lúc trời chưa sáng thu hút hàng nghìn lượt "thả tim" trên TikTok. Khoảnh khắc người cha lôi từ ba lô ra túi khoai mì luộc sẵn, túi rau, quất... cho con gái khiến người xem xúc động.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm xúc: "Tình yêu của cha mẹ luôn bao la như đại dương không bờ bến như vậy"; "Còn cha mẹ là còn tất cả. Con gái hãy trân trọng phước phần mình đang có nhé"...

