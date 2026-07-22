MS 2026.193

Từ ngày anh Khánh bị bỏng xăng, gần một tháng qua, chị Nguyễn Thị Quanh (SN 1988) luôn túc trực bên giường bệnh của chồng. Hai con của chị là Hoàng Khánh Hiền và Hoàng Duy Anh (SN 2019) phải nhờ bà ngoại chăm sóc.

Mỗi ngày, hai đứa trẻ vẫn ra trước cửa nhà ngóng bố trở về. Mỗi lần bà ngoại gọi điện cho mẹ, Hiền lại hỏi: "Bao giờ bố về với chúng con mẹ ơi".

Bị bỏng xăng nặng, hiện anh Khánh đã trải qua 4 ca phẫu thuật

Chị Quanh kể, chiều 16/6 vừa qua, trong lúc nhóm bếp nấu cơm, anh Khánh lấy nhầm can xăng thay cho dầu hỏa để mồi lửa khiến ngọn lửa bùng phát, bao trùm toàn thân. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn, do tình trạng bỏng nặng nên anh được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm.

Bác sĩ điều trị của bệnh viện cho biết, anh Khánh bị bỏng xăng 50% diện tích cơ thể, trong đó 31% là bỏng độ II, III và IV ở vùng mặt, cổ, ngực, hai tay và hai chân. Tiên lượng nặng, bệnh nhân cần điều trị lâu dài.

Đến nay, anh đã trải qua bốn ca phẫu thuật cắt lọc hoại tử và ghép da. Các bác sĩ phải lấy phần da lành còn lại ở bụng, lưng và đùi để ghép vào những vùng tổn thương. Chi phí điều trị cho anh Khánh hiện đã vượt 200 triệu đồng và chi phí những ngày tới vẫn tiếp tục.

Để có tiền cứu chồng, chị Quanh phải vay mượn thêm bên ngoài, trong khi gia đình vốn đã mang khoản nợ ngân hàng 750 triệu đồng.

Khoản vay này được vợ chồng chị đầu tư kinh doanh tạp hoá và chăn nuôi lợn, gà với hy vọng cải thiện cuộc sống và thoát nghèo. Thế nhưng dịch bệnh khiến đàn vật nuôi chết hàng loạt, toàn bộ vốn liếng mất trắng, nợ cũ chưa kịp trả thì tai nạn lại bất ngờ xảy ra.

Từ ngày anh Khánh gặn nạn phải vào viện điều trị, hai bé Khánh Hiền và Duy Anh luôn đứng, ngồi ở cửa trông ngóng bố về nhà

Trước đây, anh Khánh làm phụ hồ, còn chị Quanh làm ruộng. Thu nhập của cả gia đình chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Khó khăn càng chồng chất khi cả hai bên nội, ngoại đều có người đau ốm. Mẹ chị Quanh là Lục Thị Toi (SN 1962) đang ở với gia đình chị. Bà Toi mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, sỏi mật và cường giáp nhưng vẫn phải thay con gái chăm sóc hai cháu nhỏ. Còn bố mẹ anh Khánh đã lớn tuổi và già yếu. Mẹ anh Khánh đã từng phẫu thuật não nên phải thường xuyên điều trị.

Nhìn chồng nằm trong phòng điều trị, chị Quanh nghẹn ngào: "Tiền viện phí, tiền thuốc ngày một nhiều. Nợ cũ chưa trả xong, giờ lại phải vay thêm để cứu chồng. Tôi chỉ mong anh vượt qua được giai đoạn này để còn trở về với các con".

Dù nợ nần chồng chất nhưng lúc này chị Nguyễn Thị Quanh chỉ mong anh Khánh vượt qua bệnh tật, trở về với gia đình

Theo xác nhận từ địa phương, gia đình anh Hoàng Văn Khánh gặp nhiều khó khăn: anh Khánh không may gặp nạn, chi phí điều trị tốn kém, trong khi các con còn nhỏ, bố mẹ già yếu và bệnh tật.

Chặng đường điều trị phía trước của anh Khánh còn dài và vô cùng tốn kém với những ca phẫu thuật ghép da tiếp theo cùng việc phục hồi chức năng phức tạp. Hoàn cảnh của anh Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm để anh vượt qua tai ương, có cơ hội về với các con và gia đình.

Bạn đọc giúp gia đình anh Hoàng Văn Khánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.193 (anh Hoàng Văn Khánh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Quanh (vợ anh Khánh) theo địa chỉ: Thôn Nà Lộc, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0912279197.

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