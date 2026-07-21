MS 2026.192

Ám ảnh từ ống quần trống rỗng

Từ ngày mất một chân, cậu học trò lớp 9 trở nên ít nói hơn, nhiều lúc chỉ ngồi nhìn xuống khoảng trống nơi chân trái từng hiện diện. Ngồi cạnh con, chị Trương Thị Vân (SN 1985, ở thôn Thong, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) lặng lẽ quay mặt đi.

Mắc ung thư xương, Đặng Tuấn Anh phải cắt một bên chân nhằm ngăn bệnh tiến triển

Biến cố đến vào cuối năm 2025. Trong một lần đá bóng cùng bạn, Tuấn Anh không may ngã gãy chân. Gia đình đưa em đến phòng khám gần nhà điều trị vì nghĩ rằng đây chỉ là một chấn thương thông thường. Tuy nhiên, sau khi chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện bất thường ở xương đùi trái nên khuyên gia đình đưa Tuấn Anh vào bệnh viện đi kiểm tra chuyên sâu.

“Tôi còn nhớ rõ lúc đó, khi nhìn kết quả, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nói thấy hiện tượng lạ, nghi con bị tiêu xương và xuất hiện một khối u ở ngay rãnh xương đùi trái phần bị gãy”, chị Vân nghẹn ngào nhớ lại.

Tuấn Anh được chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều). Cuối tháng 1/2026, kết quả sinh thiết cho thấy, Tuấn Anh mắc ung thư xương.

Tuấn Anh trải qua 6 đợt truyền hoá chất. Ngày 7/5/2026, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái nhằm ngăn bệnh tiến triển.

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Tuấn Anh lặng người khi biết thân thể mình không còn nguyên vẹn. Từ cậu bé yêu thể thao, em bắt đầu tập làm quen với đôi nạng và cuộc sống chỉ còn một chân.

Mặc dù phải cầm cố nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con nhưng điều chị Vân mong nhất là con có thể tiếp tục điều trị, sau này lắp được chân giả để tự đi lại và tiếp tục đến trường học

Ở tuổi 15, khi bạn bè chuẩn bị bước vào cấp 3, Tuấn Anh buộc phải gác lại nhiều dự định. Em vẫn mong được tiếp tục đến trường, nhưng mỗi lần nhìn chiếc ống quần trống bên trái, cậu bé lại lặng lẽ cúi đầu.

Nợ chồng nợ

Trước khi Tuấn Anh mắc bệnh, gia đình chị Vân vốn đã nhiều khó khăn. Chị làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Chồng chị, anh Đặng Văn Tuyền (SN 1981), làm công nhân xi măng với mức lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Hai vợ chồng còn nuôi người con trai út là Đặng Tuấn Phong (SN 2014).

Không lâu trước đó, gia đình chị Vân vừa vay khoản tiền 300 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ cho các con có chỗ ở ổn định. Khi căn nhà đang xây dang dở thì Tuấn Anh lâm bệnh nặng.

Sắp tới, Tuấn Anh tiếp tục điều trị thêm 3 đợt hóa chất nữa

Cũng từ đó, hành trình điều trị của Tuấn Anh trải qua các bệnh viện với chi phí tốn kém. Gia đình chị Vân đành phải vay mượn anh em, họ hàng thêm 200 triệu đồng. Đến nay, khoản nợ cũ chưa trả xong thì thêm số nợ mới, chưa biết bao giờ mới trả hết.

Sau ca phẫu thuật cắt chân, Tuấn Anh vẫn phải tiếp tục thêm 3 đợt hóa chất để kiểm soát bệnh.

Trong 6 đợt truyền hóa chất trước, chi phí mỗi đợt khoảng 7 triệu đồng. Hiện nay, sau ca mổ, chi phí điều trị mỗi tuần từ 4 - 5 triệu đồng.

Đơn xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn

"Nhà cũng đã cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho con. Nhưng điều tôi mong nhất là con có thể tiếp tục điều trị, sau này lắp được chân giả để tự đi lại và trở lại trường tiếp tục học hành", chị Vân chia sẻ.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều), bệnh nhân Đặng Tuấn Anh đang tiếp tục điều trị hóa chất sau phẫu thuật cắt một chân do ung thư xương. Quá trình điều trị còn kéo dài, chi phí lớn.

Lúc này, Tuấn Anh rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Bạn đọc giúp gia đình em Đặng Tuấn Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.192 (em Đặng Tuấn Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Trương Thị Vân (mẹ của Tuấn Anh) theo địa chỉ: Thôn Thong, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại liên hệ: 0979568502.

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