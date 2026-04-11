Ngày 11/4, buổi giao lưu và ký tặng sách cùng tác giả Én - Tuấn Dũng với chủ đề Bí mật con chim Én đã diễn ra tại Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở một buổi giao lưu, chương trình còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đọc, giúp bạn đọc có cơ hội gặp gỡ tác giả, hiểu thêm về hành trình sáng tạo cũng như vai trò của sách trong đời sống hiện đại.

Tác giả Tuấn Dũng (áo đen) giao lưu với độc giả tại sự kiện.

Tuấn Dũng (sinh năm 1997) - một nhà sáng tạo nội dung số được yêu thích, đồng thời là người sáng lập fanpage Én Comic từ năm 2018 và là "cha đẻ" của chú chim xanh siêu lầy (nhân vật Én). Anh là người sáng tạo ra "vũ trụ" nhân vật Én với các tác phẩm truyện tranh, hoạt hình nổi tiếng. Với phong cách vẽ hài hước, anh đã tạo nên hình ảnh chú chim Én thông minh, láu cá và được nhiều độc giả trẻ yêu thích. Tác phẩm Ở đây có một con Én vì thế không chỉ gây ấn tượng bởi sự hài hước, dễ tiếp cận mà còn thể hiện rõ dấu ấn cá nhân trong sáng tạo nội dung hiện đại.

Chia sẻ về quyết định rẽ hướng sang con đường sáng tạo, Tuấn Dũng cho biết anh chỉ dám nghỉ công việc ổn định khi đã nhận được những tín hiệu tích cực ban đầu.

"Tôi nhận được phản hồi tốt từ bạn bè, có sự ủng hộ nhất định nên mới đủ tự tin để bước tiếp nhưng đó không phải là công thức chung cho tất cả", anh nói.

Theo tác giả, mỗi người có một hành trình khác nhau, thời gian thử nghiệm cũng không giống nhau. Vì vậy, thay vì đánh đổi tất cả, người trẻ nên bắt đầu từ quy mô nhỏ, dành khoảng 30-50% thời gian để thử sức với đam mê, miễn không ảnh hưởng đến công việc chính và sức khỏe.

"Điều quan trọng là phải có phản hồi thực tế từ cộng đồng. Từ đó, bạn mới biết mình nên đi tiếp hay dừng lại, theo đuổi theo cách nào cho phù hợp", Tuấn Dũng nhấn mạnh.

Anh cũng cho rằng lựa chọn theo đuổi đam mê cần đặt trong bối cảnh cá nhân như đang đi học, đi làm hay đã có gia đình, để có quyết định phù hợp.

Loạt tác phẩm của Tuấn Dũng.

Trước câu hỏi về việc cạn kiệt ý tưởng, Tuấn Dũng thẳng thắn: "Đó là điều bất kỳ người làm sáng tạo nào cũng gặp phải".

Theo anh, cách hiệu quả nhất là ghi chép lại mọi ý tưởng nảy ra trong quá trình làm việc. Những ý tưởng tốt có thể triển khai ngay, còn những ý tưởng chưa hoàn thiện có thể lưu lại để phát triển sau.

"Có lúc bạn rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng có lúc hoàn toàn trống rỗng. Vì thế, việc ghi lại giúp mình không bỏ lỡ những khoảnh khắc sáng tạo tốt nhất", anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, tác giả cũng khuyến khích việc nghỉ ngơi khi bị bí đề tài: "Không nên ép bản thân làm việc liên tục, bởi đôi khi chính sự thư giãn lại giúp ý tưởng quay trở lại tự nhiên hơn".

Không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, buổi giao lưu còn tạo nên cầu nối giữa tác giả và độc giả, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.